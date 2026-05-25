Российские компании постепенно переходят от точечного использования нейросетей к попыткам встроить искусственный интеллект в ключевые процессы бизнеса, начиная от продаж и вплоть до бюджетирования всей организации. На этом фоне Московская школа управления «Сколково», «Яндекс» и Университет ИТМО запускают программу для ИТ-руководителей, которым предстоит отвечать за ИИ-трансформацию компаний.

Курс рассчитан на директоров по технологиям, руководителей цифровых подразделений и инфраструктурных команд. За девять месяцев участники должны будут собрать полноценную стратегию внедрения искусственного интеллекта: определить приоритетные сценарии использования, разработать дорожную карту внедрения, техническую архитектуру и финансовую модель проекта.

Авторы программы прямо называют проблему, с которой сталкивается рынок: компании активно тестируют ИИ, но часто делают это фрагментарно.

По данным исследования «Яндекса» и «Яков и партнеры», две трети российских компаний уже используют генеративный искусственный интеллект, однако в большинстве случаев нейросети пока работают как отдельный инструмент, а не как часть бизнес-системы.

Обучение будет строиться вокруг модели, при которой компания изначально проектирует процессы с учетом возможностей ИИ, а не добавляет нейросети поверх уже существующих схем работы.

Речь идет не только о генерации текстов или клиентских чат-ботах. Участников будут учить применять ИИ в производстве, продажах, управлении персоналом, маркетинге и финансовом планировании.

Практическая часть программы будет опираться на отраслевые кейсы. «Яндекс» также обещает дать участникам доступ к собственной ИИ-инфраструктуре и инструментам для создания нейросетевых агентов — цифровых помощников, способных анализировать данные, помогать в коммуникациях или автоматизировать часть внутренних процессов.

Тренд выглядит закономерным: рынок постепенно смещается от вопроса «нужен ли бизнесу ИИ» к вопросу «кто внутри компании будет отвечать за его внедрение». По оценке «Яндекса» и «Яков и партнеры», потенциальный экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России к 2030 году может составить 7,9–12,8 трлн руб. в год. Максимальный эффект прогнозируют у компаний, которые встроят ИИ не в отдельные задачи, а в ключевые процессы бизнеса.

Что это значит для бизнеса

Похоже, роль «человека, который разбирается в нейросетях» внутри компании перестает быть факультативной. Если несколько лет назад руководителю достаточно было понимать цифровизацию в целом, теперь появляется отдельная управленческая компетенция, где требуется понимать, в каких процессах ИИ действительно ускоряет бизнес, а где создает новые расходы и хаос.

Следующий дефицит на рынке может оказаться не в технологиях, а в людях, которые умеют превращать ИИ из эксперимента в рабочий инструмент.

