Компания «Легат», выкупившая долги российского бизнеса перед немецкой SAP, предъявила структуре «Росатома» требование о выплате свыше 570 млн руб. за использование программного обеспечения, пишет «Коммерсантъ».

SAP — немецкая компания и разработчик одноименного программного обеспечения, предназначенного для управления бизнес-процессами предприятий (ERP-системы).

ООО «Легат» подало иск о взыскании 571,2 млн руб. со структуры «Росатома» — АО «Атомэнергопром», сообщает «Ъ» со ссылкой на Картотеку арбитражных дел. В материалах указано, что требование связано с задолженностью за использование ПО немецкой компании SAP, включая неоплаченные проценты за период эксплуатации.

По словам источников, близких к госкорпорации, речь идет о компенсации «за первые два квартала 2022 года», после чего структуры «Росатома» прекратили работу с продуктами SAP. Иск был подан в мае, первое заседание состоялось в августе, следующее назначено на конец сентября.

Аналогичный иск предъявлен компании «Т-Плюс» на сумму 74,3 млн руб., разбирательство по нему идет с апреля текущего года. В обоих процессах в качестве третьей стороны фигурирует ООО «САП СНГ», которое ранее представляло немецкого вендора на российском рынке и взаимодействовало с отечественными компаниями.

Весной 2024 года компания «Легат» получила право взыскивать задолженности российских предприятий перед немецкой SAP, сообщили «Ъ» два источника на IT-рынке. По их данным, «Легат» приобрела у ООО «САП СНГ» права требования долгов на сумму более 2 млрд руб., при этом сделка была совершена «с существенным дисконтом».

По оценке представителя «Лаб СП» (основанной бывшими топ-менеджерами российского офиса SAP), большинство коммерческих компаний, работавших с продуктами SAP в 2022 году, будут использовать их еще как минимум пять лет.

Сейчас переход на альтернативные решения осуществили около 15% компаний из 1,7 тыс. юридических лиц, пользовавшихся системой в России. Ежегодно этот показатель колеблется в пределах 12–18%. Основная причина в том, что на рынке нет полноценных аналогов, отвечающих требованиям клиентов, поэтому растет спрос на сопровождение зарубежного ПО.

Партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин отметил, что иностранные кредиторы, покидающие российский рынок, стараются как можно быстрее избавиться от активов и поэтому нередко предоставляют покупателям долгов значительные скидки. Он также добавил, что такие компании зачастую опасаются отказа суда в иске лишь из-за их иностранного происхождения, однако подобные опасения, как правило, не имеют оснований.