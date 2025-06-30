Иностранцы из безвизовых стран с 30 июня обязаны регистрироваться в мобильном приложении RuID за 72 часа до пересечения российской границы и получить QR-код. Однако в Минцифры «Коммерсанту» сообщили, что санкций за отсутствие заявления не предусмотрено, а иностранца могут пустить в Россию и без ruID на смартфоне, так как мера действует в качестве эксперимента.

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Это часть эксперимента по сбору биометрических данных, начатого в ноябре 2024 года. На первом этапе, с 1 декабря 2024 года, биометрию (фото и отпечатки пальцев) сдавали в четырех столичных аэропортах и на пункте «Маштаково» в Оренбургской области.

Теперь во всех пунктах требуется предварительная регистрация в RuID с загрузкой фото, паспортных данных и голосового образца. Исключения сделаны для граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и представителей международных организаций.

Приложение ruID, доступное в App Store и Google Play, работает на семи языках, включая английский, таджикский и узбекский.

После въезда иностранец должен в течение десяти дней подтвердить биометрию в банке, подключенном к Единой биометрической системе, и в МФЦ для активации учетной записи на портале госуслуг. Это позволяет оформить патент на работу и купить российскую сим-карту.

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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) «Инку» сообщили, что новые правила въезда граждан безвизовых стран не будут обязательными для туристов.

«<…> в случае отсутствия заранее заполненного иностранным гражданином заявления о въезде санкции для иностранных граждан, пересекающих государственную границу Российской Федерации, не предусмотрены. При пересечении государственной границы Российской Федерации отсутствие у иностранного гражданина QR-кода и заявления о въезде не будет являться основанием для наложения запрета на въезд в Российскую Федерацию», — рассказали там со ссылкой на позицию Минцифры.

Исполняющий обязанности директора Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС Евгений Варшавер в беседе с » Ъ» отметил, что система упрощает бюрократические процедуры для легальных мигрантов, но требует цифровой грамотности и стабильного интернета, что может быть проблемой для жителей бедных регионов Центральной Азии. Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов сообщил, что приложение уже работает, но возможны сбои, включая сложности с доступом из-за границы.