В России наблюдается тенденция старения населения, то есть рождаемость не компенсирует уровень смертности. До 2030 года на пенсию выйдет более 10 млн человек. Исполнительный директор Центрального Агентства Миграции (ЦАМ) Петр Литвин рассказал «Инк.» о ключевых изменениях, которые произойдут на рынке труда. Главная задача — активнее привлекать внешние кадровые ресурсы.

По данным ООН, на сегодняшний день Россия занимает четвертое место в мире по количеству мигрантов и миграционной привлекательности. Сейчас количество иностранных специалистов составляет около 10% населения страны.

До сих пор Россия в основном привлекала мигрантов из стран третьего мира и Средней Азии, но сейчас идет работа, чтобы изменить эту тенденцию. В этом процессе участвуют специализированные миграционные агентства по привлечению ранее уехавших граждан России обратно на родину. Одно из них — ЦАМ, стремится до 2030 года вернуть в Россию порядка миллиона стратегических кадров.

Специалисты считают, что к 2030 году страну ждет огромный дефицит кадров. Более 10 млн человек выйдут на пенсию, а рождаемость по-прежнему не будет успевать покрывать смертность. Сейчас старение населения компенсируется исключительно за счет мигрантов.

Таким образом, у рынка труда растет зависимость от иностранных специалистов. По словам Литвина, необходимо создавать условия, которые сделают отечественный рынок труда привлекательным для квалифицированных сотрудников. Когда они принимают решение о том, в какой стране жить и работать, они анализируют ряд факторов, в том числе перспективы карьерного развития, уровень жизни, качество медицины, образования.

Эксперт рассказал также, что ведется активная работа по возвращению соотечественников в Россию. ЦАМ стремится сделать рынок труда конкурентным и привлекательным, чтобы как можно больше было аргументов в пользу такого решения с их стороны.

Также России предстоит активно внедрять новые технологии, автоматизацию и роботизацию в различные отрасли. Все больше будет автопилотов, которые значительно уменьшат необходимость задействовать водителей, копирайтеров, маркетологов, писателей. Очень многие задачи будет выполнять Chat-GPT.

Нехватка рабочей силы стимулирует капитал искать возможности заменять трудовые ресурсы роботами. Раньше было проще заменить человека на производственной линии, сейчас выгоднее заменить процесс на более автоматизированный.

Вместе с тем, в России ощущается острая нехватка специалистов в высокотехнологичных отраслях, что заставляет страну прибегать к привлечению квалифицированных работников из-за рубежа, включая Европу и США. Это свидетельствует о необходимости усиления подготовки местных кадров и создания благоприятных условий для удержания специалистов.

Существенной внутренней проблемой остается интеграция мигрантов в российское общество. Это позволит избежать социальных рисков.

В некоторых отраслях уровень оплаты труда в России уже сравнялся с европейским. По прогнозам тенденция роста зарплат в России сохранится. Учитывая демографическую яму, к 2030 году количество пенсионеров в стране превысит число работающих.

По мнению Левина, может быть повышена планка пенсионного возраста. Но одновременно с этим должен расти уровень медицинского обслуживания, чтобы сохранить как можно больше жизней. Частично кадровый дефицит будет сокращен за счет развития технологий, роботизации и автоматизации. Это снизит зависимость от человеческого труда.

Ранее другой эксперт проанализировал тренды и изменения рынка труда в 2024 году и поделился прогнозами на 2025 год. Охлаждение российской экономики, необходимость удержания специалистов при дефиците кадров и повсеместное распространение новых технологий задают новый вектор развития рынка и требуют адаптации со стороны бизнеса и соискателей.