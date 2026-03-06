В некоторых отраслях российского бизнеса доля женщин-предпринимателей достигает 100%. К такому выводу пришли аналитики Корпорации МСП, изучившие распределение женщин в малом и среднем предпринимательстве в преддверии Международного женского дня. Подробности — в распоряжении «Инка».

biznes-zhenschiny/Unsplash

Речь идет о довольно специфических сферах: производство военных боевых машин, добыча пьезокварца, смешивание дистиллированных спиртов и выпуск бумаги из макулатурной массы. В каждой из этих ниш зарегистрирован всего один индивидуальный предприниматель — и во всех случаях это женщина. Аналогичная ситуация сложилась в производстве термоуглей и страховании рисков: в России насчитывается всего два ИП в каждой из этих сфер, и оба принадлежат женщинам.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что граница между традиционно мужскими и женскими профессиями становится все более условной. Вопреки стереотипам, женщины активно осваивают отрасли, которые раньше ассоциировались исключительно с мужчинами.

При этом сохраняются и направления с традиционно высокой долей предпринимательниц — более 80% в образовательных и социальных услугах, бьюти-индустрии, аптечном бизнесе, турагентствах и туроператорской деятельности.

По данным корпорации, сегодня в России зарегистрировано около 4,67 млн индивидуальных предпринимателей, из которых почти 2 млн — женщины. За последние три года их число увеличилось примерно на 500 тыс. Доля женщин в малом бизнесе на протяжении нескольких лет стабильно держится на уровне 42%, лишь в период пандемии она ненадолго опускалась до 40%.

Больше всего женщин-предпринимателей заняты в торговле (почти 43%), научно-технической деятельности (10%) и сфере услуг (около 8%). По устойчивости бизнеса женщины незначительно уступают мужчинам: средний возраст женского ИП составляет 5 лет 9 месяцев, мужского — 6 лет 4 месяца.

Ряд регионов России демонстрирует заметное преобладание женщин в секторе малого и среднего предпринимательства. Абсолютный лидер — Республика Тыва, где доля предпринимательниц достигает 56,3%. Высокие показатели также зафиксированы в Луганской (55,4%) и Донецкой (53,7%) народных республиках, а также в Запорожской области (50,1%). В Бурятии женщины составляют 49,7% от общего числа предпринимателей в МСП. В Херсонской области, Карачаево-Черкесии и Севастополе их доля превышает 47%. Замыкают десятку регионов-лидеров Республика Алтай (46,3%) и Хакасия (46%).

