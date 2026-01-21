Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии официально будут транслироваться в России на онлайн-сервисе Okko, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это станет первым случаем, когда права на показ главного спортивного события года в стране получил не федеральный телеканал, а потоковый видеосервис.

Girish Sangammanavar/Unsplash

Трансляции будут доступны бесплатно для всех пользователей Okko. Зрители смогут увидеть в прямом эфире и в записи церемонии открытия и закрытия, а также все спортивные состязания, включая финалы. Помимо основных трансляций, сервис планирует предложить дополнительные материалы: альтернативные аудиодорожки, краткие обзоры ключевых моментов (хайлайты), новости, аналитические программы, эксклюзивные интервью и репортажи.

Права на показ Okko приобрел в начале 2026 года через посредника — международную компанию-правообладателя олимпийского контента. Стоимость контракта и имя партнера не раскрываются. По словам представителей сервиса, сделка полностью оплачена из собственных средств компании.

Что касается формата трансляций, Okko заявил о намерении вещать официальный международный сигнал без какого-либо вмешательства в ход соревнований. Использование государственной символики (флагов, гимнов) будет соответствовать регламентам, установленным для конкретных стран и спортсменов на Играх-2026, а также нормам российского законодательства.

Ранее на приобретение прав также претендовал телеканал «Матч ТВ». Его представители отмечали, что интерес к покупке сохранялся при условии участия российских спортсменов и приемлемых финансовых условий, включая потенциал окупаемости.

Для России это первая официальная трансляция Олимпиады с 2022 года. На Играх 2024 года в Париже вещание впервые за 40 лет не осуществлялось на российском телевидении, что, по мнению экспертов, было связано как с ограниченным зрительским интересом, так и с экономическими факторами.

Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2026 только в индивидуальных дисциплинах и исключительно в нейтральном статусе. На данный момент право выступить в квалификациях получили представители таких видов спорта, как ски-альпинизм, конькобежный спорт, санный спорт, лыжные гонки, сноуборд, бобслей и скелетон.

Ожидается, что в состав нейтральной делегации войдут не менее 13 спортсменов. Свое участие уже подтвердили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

