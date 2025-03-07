Компания «Тойота Мотор» объявила в России отзыв 2233 автомобилей Toyota Highlander, реализованные с 28 ноября 2020 года по 21 апреля 2023 года. Причиной этому послужил повышенный риск получения пассажирами задних сидений травм при ДТП.

Отозванные автомобили имеют второй ряд сидений, складывающийся в конфигурации 60/40. Они состоят из каркаса, который содержит среднюю перекладину в спинке сиденья.

Эксперты предполагают, что некоторые точки на концах этой планки не имеют минимального радиуса, соответствующего требованиям стандарта UN ECE R.21. EC. При этом средняя планка, включая торцы, покрыта поролоном.

В Росстандарте пояснили, что если одно сиденье убрано на 60% или 40%, а другое нет, возможно, что пассажир, находящийся в задней части автомобиля, в случае ДТП может коснуться средней планки каркаса спинки сиденья, изготовленной с неправильным радиусом торца, которая находится под поролоном.

Владельцев отозванных автомобилей попросили связаться с уполномоченными дилерами. В сервисных центрах бесплатно проведут корректировку каркаса спинки сиденья. VIN-коды кроссоверов перечислены на сайте Росстандарта.

Напомним, что в феврале 2025 года в России отмечается снижение продаж новых легковых автомобилей. По данным экспертов, спад составляет 24-25%. Снижение месячных продаж произошло впервые почти за два года.