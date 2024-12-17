Госдума в третьем чтении приняла закон, который обязывает граждан и организации по окончании строительства регистрировать объект в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Автором поправок стал Росреестр.

До принятия закона порядок эксплуатации зданий и сооружений не обязывал собственников ставить их на кадастровый учет и осуществлять регистрацию прав. При этом, по оценке Росреестра, в каждом регионе находится от 1 тыс. до 5 тыс. незарегистрированных жилых домов.

Руководитель ведомства Олег Скуфинский пояснил, что законом вводится принцип «построил — оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления. Для этого доступны электронные сервисы, с помощью которых можно подготовить и направить документы, необходимые для получения соответствующих услуг Росреестра.

По словам Скуфинского, регистрация построенных объектов необходима для защиты имущественных прав. Без этой процедуры собственник фактически не является таковым.

Застройщики обязаны отправлять документы на квартиры и машино-места в уже построенных новостройках для постановки на кадастровый учет. После завершения процедуры они должны передать дольщику выписку из ЕГРН, в которой будет обозначен факт регистрации квартиры в базе Росреестра.

В соответветствии с новым законом, застройщики должны передать документы на регистрацию не позднее чем через 30 дней после подписания акта приема-передачи квартиры. Причем не важно, какой именно акт будет подписан — двусторонний или односторонний.

В Росреестре считают, что нововведение избавит покупателей новостроек от лишних временных и трудовых затрат. Документы будут подаваться в электронном виде, что избавит граждан от расходов на изготовление электронной цифровой подписи.

Также нельзя будет заключать сделки в отношении земельного участка или расположенных на нем объектов незавершенного строительства, если его границы не определены в Росреестре. В таких случаях регистрация будет приостановлена.

Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года. Сейчас документ проходит рассмотрение у сенаторов, а затем он должен быть утвержден президентом.

Ранее сообщалось, что за последние месяцы российские застройщики сократили сроки переноса сдачи многоквартирных домов на 18%, в среднем до 5,9 месяца. Замглавы Минстроя Никитина Стасишин заявил, что главным конкурентным преимуществом российских девелоперов в ближайшие полтора года будет своевременная сдача жилья, а не его качество.