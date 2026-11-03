Объем прямой финансовой господдержки малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2026 года составил 69,7 млрд руб. — на 2% больше, чем годом ранее. Рост обеспечили гранты и льготный лизинг, следует из исследования Rodionoff Group, подготовленного на основе данных ФНС. При этом число получателей грантов сократилось на 18%, а общий охват господдержкой вырос на 13,5%.

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Основным инструментом поддержки остаются гранты: на них пришлось около 80% прямого финансирования против 76% годом ранее. За январь–сентябрь предпринимателям выделили 56,3 млрд руб. — на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако число получателей снизилось с 21,2 тыс. до 17,4 тыс., а средний размер гранта вырос на 31,8%, до 3,2 млн руб.

Объем льготной лизинговой поддержки увеличился на 12,7%, до 2,4 млрд руб. Средняя сумма на одного получателя выросла на 18,4%, до 9,3 млн руб. Таким образом, увеличение финансирования по двум основным инструментам сопровождалось ростом среднего размера предоставляемой помощи.

Всего поддержку получили около 343,6 тыс. предпринимателей и компаний с учетом самозанятых — на 13,5% больше год к году. Число индивидуальных предпринимателей среди получателей выросло на 26,6%, до 195,9 тыс., юридических лиц — на 7,8%, до 88,4 тыс.

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Число получателей гарантийной поддержки увеличилось на 41,7%, до 38,3 тыс., но ее совокупный объем сократился на 12,3%, до 162,3 млрд руб. Средняя сумма гарантии снизилась с 6,8 млн до 4,2 млн руб. Быстрее всего расширялся охват нефинансовыми мерами: число случаев информационной поддержки выросло на 52,6%, консультационной — на 5,1%, образовательной — на 2,5%.

Единственным направлением, где зафиксировано снижение, стали социальные контракты. Их объем сократился на 16,3%, до 9 млрд руб., число получателей — на 16,1%. В Rodionoff Group предупреждают, что данные могут уточняться из-за задержек с внесением сведений в реестр.

Управляющий партнер Rodionoff Group Иван Родионов связывает динамику с переходом к более адресной модели господдержки. По его словам, власти оценивают эффективность инструментов и делают ставку на компании с потенциалом роста. Исследование агентства за 2025 год показало, что бизнес, получивший гранты, рос в шесть раз быстрее рынка, утверждает Родионов.

Расчеты основаны на данных Единого реестра субъектов МСП — получателей поддержки ФНС со срезами на 15 октября 2025 и 15 октября 2026 года. Объем прямой финансовой поддержки учитывает гранты, социальные контракты, лизинг и другие денежные меры, но не включает гарантии. Показатель отражает решения о предоставлении помощи, внесенные в реестр, а не фактическое исполнение бюджетов.

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