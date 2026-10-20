За девять месяцев 2026 года в России появилось всего шесть новых иностранных брендов — почти вдвое меньше, чем годом ранее. При этом семь зарубежных марок покинули рынок, а в первом полугодии оптимизация затронула 39 действующих брендов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговых компаний. Российские марки также стали реже выходить на рынок, а действующие ретейлеры пересматривают расходы на содержание магазинов и развитие торговых сетей.

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Иностранные компании выходят на российский рынок гораздо реже, чем ожидали аналитики в начале года. По данным CORE.XP, за январь—сентябрь 2026 года в стране начали работу шесть новых зарубежных брендов, тогда как NF Group насчитала пять против 11 за аналогичный период прошлого года. Это один из самых низких показателей за последние годы. При этом ранее Nikoliers прогнозировала, что за весь 2026 год в России появятся 20 новых иностранных марок — на треть больше, чем годом ранее.

Открывать магазины в России иностранным компаниям стало дороже, а окупать расходы — сложнее. По словам руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, новым брендам приходится тратиться не только на подготовку торговых площадок, но и на формирование товарных запасов, сложную логистику и продвижение. При этом срок окупаемости новых проектов увеличивается. Дополнительные трудности создают рост налоговой нагрузки, юридические сложности, проблемы с платежами и санкционные риски. В CORE.XP также обращают внимание на давление на российских партнеров, через которых зарубежные компании выходят на рынок.

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После ухода крупных международных сетей в 2022−2023 годах освободившиеся места активно занимали новые игроки, однако этот период уже закончился, отмечают в CORE.XP. Теперь компании осторожнее принимают решения о выходе в Россию из-за экономической неопределенности и санкционных рисков. По прогнозу Евгении Хакбердиевой, в 2027 году число новых иностранных брендов может немного вырасти, но массового открытия магазинов аналитик не ожидает. При этом, по мнению Зульфии Шиляевой, возможности для выхода на российский рынок по-прежнему сохраняются у компаний из Турции, Китая, стран СНГ и Ближнего Востока.

Российские бренды также не спешат открывать новые магазины и запускать проекты. По данным руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, с начала 2026 года в стране появился всего один новый отечественный бренд. Для сравнения: к октябрю 2025 года на рынок вышли семь российских марок. Таким образом, замедление затронуло не только зарубежные компании, но и местных предпринимателей.

Ситуацию осложняет и снижение покупательской активности в торговых центрах. По данным Focus Technologies, в январе—июне 2026 года индекс посещаемости Mall Index в России снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель отражает число посетителей на каждую тысячу квадратных метров торговых площадей. При этом, по оценке управляющего директора Fashion House Group Брендона О’Рейлли, продажи в классических торговых центрах за тот же период сократились на 20%. Снижение посещаемости и потребительского спроса заставляет даже крупнейшие торговые сети пересматривать свои бизнес-модели: компании закрывают убыточные магазины и уделяют больше внимания онлайн-продажам. По данным NF Group, только в первой половине 2026 года оптимизация затронула 39 брендов.

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