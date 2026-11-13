Правительство одобрило финальную редакцию законопроекта о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), который устанавливает правила эксплуатации беспилотных автомобилей, грузовиков, такси и трамваев. Документ определяет требования к оснащению таких машин, порядок действий при ДТП и распределение ответственности за причиненный ущерб. В ближайшее время его внесут в Госдуму, сообщает «Коммерсантъ».

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Беспилотный транспорт разных типов ездит по дорогам общего пользования с 2018 года. В большинстве случаев в кабине находится оператор, который контролирует работу программного обеспечения. До сих пор движение таких машин регулируется отдельными экспериментальными правовыми режимами (ЭПР). Для перехода к единым правилам и эксплуатации беспилотников без участия человека требуется отдельный закон. Минтранс разрабатывает его с 2021 года, а финальную версию правительство одобрило 12 ноября.

Законопроект обязывает регистрировать ВАТС в России, страховать их и оснащать устройством регистрации данных, спутниковой навигацией и системой защиты от постороннего вмешательства. Требование о регистрации не будет распространяться на трамваи. На дорогах беспилотные машины должны будут иметь специальное обозначение. Его конкретный вид определит правительство отдельным нормативным актом.

Отдельный блок посвящен действиям при аварии. Оператор беспилотника должен будет незамедлительно сообщить о ДТП в ГИБДД, а при наличии пострадавших — обеспечить вызов экстренных и оперативных служб. Страховщики получат доступ к данным об обстоятельствах происшествия, которые зафиксировал штатный регистратор. Если владелец машины скроет эту информацию, страховая компания сможет предъявить ему регрессный иск.

Законопроект также устанавливает, кто будет отвечать за вред при эксплуатации беспилотника. По общему правилу ответственность возложат на лицо, контролировавшее движение машины в момент происшествия. Владелец ВАТС будет отвечать за ущерб, если транспортное средство признают источником повышенной опасности. При этом конкретные критерии такого признания в документе не приведены, а остальные вопросы предлагается решать по нормам действующего законодательства.

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В предыдущей версии проекта ответственность распределялась между несколькими участниками — владельцем машины, оператором, сервисным центром, производителем и владельцем инфраструктуры. В финальной редакции от этой многоступенчатой схемы отказались.

В документ добавили и требования к зарубежным производителям. Если беспилотник выпущен за пределами России, у него должно быть уполномоченное лицо, зарегистрированное в стране и несущее солидарную ответственность с изготовителем. Кроме того, Минтранс разработает типовые программы профессионального обучения операторов дистанционной поддержки ВАТС. Они будут включать теоретическую, тренажерную и практическую подготовку.

Законопроект разрешает использовать в такси беспилотные машины четвертого и пятого уровней автоматизации. Их подробное описание также включили в финальную редакцию документа.

В пояснительной записке приводится прогноз, согласно которому к 2050 году доля высокоавтоматизированного транспорта на дорогах может достигнуть 50%. Ранее Минтранс оценивал и потенциальную экономию от его использования: по расчетам ведомства, эксплуатация 100 беспилотников позволит ежегодно сберегать около 16 млн руб. на зарплатах водителей.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что отрасли необходимо перейти от экспериментальных режимов к постоянному законодательному регулированию. По его словам, даже рамочный закон позволит развивать новые технологии и не отставать от других стран в правовом сопровождении беспилотного транспорта.

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