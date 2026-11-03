Минтранс предложил запретить курьерам ездить по тротуарам и ужесточить правила использования электросамокатов. Такие меры вошли в опубликованный проект поправок в ПДД, вынесенный на общественное обсуждение.

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Ведомство также предлагает обязать владельцев мощных электросамокатов и электровелосипедов иметь права категории М, запретить поездки вдвоем и разрешить вводить плату за парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Согласно проекту, электросамокаты и электровелосипеды с двигателями мощностью от 250 Вт до 4 кВт предлагается приравнять к мопедам. Их водителям потребуется предъявлять инспекторам права категории М. Обычный велосипед, по замыслу ведомства, должен будет передвигаться только за счет мускульной тяги. К СИМ предлагается относить электросамокаты и электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт, развивающие скорость не более 25 км/ч.

Поправки также предусматривают ограничения для несовершеннолетних. Детям младше 16 лет предлагается запретить ездить на СИМ по улицам, набережным, скверам и бульварам. Подросткам старше 16 лет и взрослым хотят разрешить пользоваться велодорожками, велосипедными зонами, полосами для велосипедистов и проезжей частью жилых зон. Выезжать на тротуар можно будет только при отсутствии подходящей инфраструктуры. Это исключение не будет распространяться на курьеров и владельцев СИМ массой более 35 кг.

Еще одна инициатива — запрет перевозить пассажиров на электросамокатах. Сейчас такое ограничение действует преимущественно в правилах сервисов проката, но Минтранс предлагает закрепить его на федеральном уровне. В ведомстве считают, что дополнительная нагрузка затрудняет управление самокатом и повышает риск столкновений с пешеходами.

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Региональным и муниципальным властям предлагают предоставить полномочия по организации специальных парковок для СИМ, обозначенных знаками или разметкой. В случае синей разметки стоянка может стать платной. Оставлять самокат на таких местах, согласно проекту, разрешат только на подножке или в вертикальном положении.

Проект также предполагает запретить движение по дорогам общего пользования и прилегающим территориям незарегистрированных средств и механизмов, правила использования которых не установлены. В первую очередь мера может затронуть питбайки, которые продаются как спортивный инвентарь и обычно не имеют документов для регистрации.

Изменения могут коснуться и автомобилистов. Минтранс предлагает разрешить электромобилям занимать места у зарядных станций только во время зарядки. Кроме того, в ПДД могут появиться новые знаки и разметка для парковок оперативных служб, велопереездов и зон регулируемой стоянки, где допускается взимание платы.

Ведомство также предлагает разрешить разворот на диагональных пешеходных переходах, но запретить такой маневр в местах пересечения с велодорожками. Еще одна инициатива — запрет выезжать на перекресток при заторе, даже если водитель собирается повернуть. Остановку предлагается запретить не только на железнодорожных переездах, но и рядом с ними, если она мешает движению поездов. Для легких грузовиков с прицепами хотят установить ограничения скорости: до 90 км/ч на автомагистралях и до 70 км/ч на остальных дорогах.

После утверждения поправок к ПДД Минтранс планирует возобновить работу над изменениями в КоАП, которые должны усилить ответственность за нарушения правил пользователями СИМ. Сейчас максимальный штраф для них составляет 1,5 тыс. руб. Ранее в Госдуме обсуждали повышение санкций вплоть до 30 тыс. руб., однако законопроект потребуется переработать с учетом предлагаемых изменений.

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