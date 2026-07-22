Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект доктрины по борьбе с киберпреступностью. Документ, подготовленный совместно с профильными ведомствами, должен определить цели, задачи и основные направления государственной политики в сфере защиты граждан и бизнеса от цифровых угроз.
До 2030 года власти планируют создать технологическую основу системы противодействия киберпреступности, после чего начнется поэтапное внедрение ее механизмов. Развитие и доработка новых инструментов продолжатся до 2035 года.
Конкретных мер проект пока не содержит. В Минцифры объяснили, что доктрина носит концептуальный характер и должна стать основой для будущих законов и практических решений по защите пользователей. После общественного обсуждения документ могут доработать.
Проект доктрины продолжил серию государственных инициатив по защите граждан и бизнеса от мошенников в интернете. Ранее Минцифры представило второй пакет антифрод-мер, в который вошло около 20 предложений.
Власти также планируют запустить государственную систему «Антифрод», которая объединит банки, операторов связи, цифровые платформы и правоохранительные органы. Через нее участники смогут быстрее обмениваться данными и совместно блокировать мошеннические схемы.
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