22 июля в России решено отмечать День отельного лебедя — веселый и немного трогательный неофициальный праздник, посвященный полотенечным фигуркам, которые украшают номера в отелях по всему миру. Инициатором стал сервис бронирования «Отелло», вдохновившийся образом лебедя как символом заботы, уюта и воспоминаний о путешествиях. Подробности — в распоряжении «Инка».

Дата выбрана неслучайно: 22.07 визуально напоминает двух лебедей, а еще это середина самого активного отпускного сезона. По данным «Отелло», 98% россиян путешествуют летом, и почти половина из них предпочитает короткие поездки хотя бы раз в месяц.

Новый праздник — это повод не только запланировать отпуск, но и поблагодарить отельный персонал, пересмотреть фото из прошлых поездок или даже попробовать самому скрутить полотенце в лебедя.

Традиция делать полотенечных животных берет начало с круизных лайнеров 1980-х годов, где горничные украшали каюты фигурками, чтобы порадовать гостей. Со временем towel art — искусство полотенцескручивания — распространилось по отелям всего мира. Самой узнаваемой фигуркой стал именно лебедь.

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В честь нового праздника «Отелло» также поделился направлениями, куда лучше всего поехать в августе. В десятку популярных вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Владивосток, Калининград и другие города: