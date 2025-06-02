Китайская компания ZERITH представила нового робота-горничную H1. Эта разработка нацелена на гостиничную индустрию. Робот предназначен для выполнения трудоемких задач по уборке номеров. ZERITH H1 становится актуальным решением на фоне растущего дефицита кадров и увеличения затрат в гостиничном секторе.

ZERITH H1 отличается от аналогов, таких как Optimus от Tesla, своей специализацией именно на нуждах отелей. Робот оснащен гибкими универсальными колесами. Его корпус регулируется по высоте. Это позволяет H1 плавно перемещаться по узким коридорам. Он может наклоняться и собирать грязное белье. Робот также способен очищать док-станции и аккуратно раскладывать туалетные принадлежности.

Ключевой особенностью ZERITH H1 является его способность работать на нескольких вертикальных уровнях. Это делает его подходящим для организации предметов на полках для обуви. Он также может выполнять точную работу на умывальниках. Такая маневренность особенно важна в гостиничных номерах с разнообразной планировкой и поверхностями. Это дает такому роботу значительное преимущество.

В будущем ZERITH планирует расширить функционал H1. Робот сможет работать как ассистент по вызову. Он будет реагировать на запросы гостей в режиме реального времени. Например, доставлять полотенца, приносить воду или освежать номер по нажатию кнопки. Это позволит гостям получать помощь мгновенно, без необходимости ждать людей.

Инк. уже рассказывал про все более явный дефицит кадров в сфере HoReCa в России. Прежде всего в этих сферах необходим линейный персонал — официанты, повара, уборщики, хостес и так далее.