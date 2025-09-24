Искусственный интеллект всё активнее внедряется в бизнес-процессы российских компаний: новые ассистенты берут на себя обработку документов, работу с CRM (Customer Relationship Management) и отчетность. К этому направлению присоединилось и «Рег.облако» — облачное подразделение технологической компании «Рег.ру», запустив сервис для упрощения бизнес-задач. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Инструмент подключается к корпоративным сервисам — от CRM и BI-систем до служб поддержки. Через него можно получать аналитические сводки, готовить материалы для совещаний и оценивать бизнес-риски.

Технологически решение работает на GPU-серверах и поддерживает мультимодальность: умеет распознавать изображения и аудио. Благодаря RAG-механизмам ассистент использует уже накопленные данные компании. Дополнительно предусмотрен многопользовательский доступ, чтобы коллеги могли параллельно работать с одной моделью.

Для использования активны несколько open-source ИИ-моделей: DeepSeek, Grok, Gemma 3. Пользователи могут добавить другие нейросети или установить собственную через специальный интерфейс для разработчиков Open WebUI.

Инструмент ориентирован на широкий круг пользователей: от владельцев бизнеса без технических навыков до ИТ-специалистов. Для первых ИИ-ассистент доступен через веб-интерфейс в формате чата, а для профессиональных программистов — через сервис для взаимодействия программ друг с другом (API).

По словам директора по информационным технологиям «Рег.облака» Евгения Мартынова, сервис функционирует в облаке, а данные хранятся локально, что обеспечивает их приватность.

Это не первое подобное решение на российском рынке. Так, есть универсальные продукты от крупных игроков, включая YandexGPT от «Яндекса» и GigaChat от «Сбера». Кроме того, распространены отраслевые решения, например SellerDen AI, которые используют маркетплейсы для ответов на отзывы в стиле бренда. Свои решения есть и в других сегментах: Minerva Copilot (HR и рекрутинг) «Сова» (ИИ-чатбот для сотрудников от Совкомбанка) и другие.

В конце июня «Инк» в сотрудничестве с телеграм-каналом AI Factory и конференцией Conversations выпустили «Карту российского ИИ» — гид по продуктам на базе генеративных нейросетей. Сейчас идет прием заявок на новую версию.