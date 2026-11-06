В России начал работать Реестр доверенных туристических агрегаторов, в который вошли 11 онлайн-сервисов, в том числе «Авиасейлс», «Яндекс Путешествия», «Островок!», «Туту», «Т-Банк Путешествия» и Ozon Travel. Проект запустили Роскачество и Росаккредитация при поддержке Ассоциации туристических агрегаторов.

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Эксперты проверили сайты и мобильные приложения сервисов по 60 критериям. В оценку вошли доступность информации о бронировании и отмене заказов, работа с отзывами, безопасность платежей и персональных данных, а также удобство поиска и оформления заказов. В Роскачестве рассчитывают, что реестр поможет пользователям выбирать проверенные площадки, а агрегаторам — подтверждать надежность своих сервисов.

Помимо перечисленных выше платформ, в реестр вошли «Авито Путешествия», «Отелло», Level Travel, OneTwoTrip и WB Travel. По данным Роскачества, все 11 участников успешно прошли проверку. Методика частично основана на подходе, который организация применяет с 2022 года при ведении реестра доверенных интернет-магазинов.

Проверка включала четыре блока. В первом оценивали открытость информации: правила проживания, условия отмены бронирования и возврата билетов, доступность отзывов и обратной связи, адаптацию сайта для мобильных устройств и наличие версии для слабовидящих. Средний результат составил 31 балл из 55.

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Во втором блоке проверяли взаимодействие агрегаторов с Росаккредитацией — наличие соглашения с ведомством и интеграцию с Единым реестром объектов классификации в сфере туристской индустрии. Средний результат — 18 баллов из 20.

В блоке информационной безопасности оценивали защиту платежей и персональных данных, наличие сертификата безопасности, отсутствие вредоносного кода, требования к паролям и возможность удаления аккаунта. Средний балл составил 42,5 из 45. Еще 164 балла из 195 участники в среднем получили за функциональность: удобство регистрации, поиска, фильтрации, сортировки, бронирования и оплаты.

В Роскачестве считают, что включение в реестр может стать для агрегаторов дополнительным репутационным преимуществом и стимулом повышать качество услуг. В Ассоциации туристических агрегаторов отметили, что среди участников представлены все ее члены. В Росаккредитации назвали реестр частью системы доверия на туристическом рынке, которая должна объединить цифровые платформы и государственные информационные ресурсы.

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