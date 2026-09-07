Отельеры предложили сделать туристов плательщиками туристического налога и указывать его отдельной строкой в счете за проживание. Обращение в Минэкономразвития подготовили Российский союз туриндустрии, Российская Гостиничная Ассоциация и Федерация Рестораторов и Отельеров. Инициативу поддержали АЗИМУТ Хотелс, «Космос Отель Групп», Cronwell Management, «Яхонты Отели. Ру» и другие гостиничные операторы.

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Речь идет не об отмене налога и не о введении нового платежа, а о смене плательщика. Сейчас налогоплательщиком является организация, ИП или физлицо, оказывающее услуги временного проживания, — то есть гостиница или другой оператор средства размещения. Отельеры предлагают сделать плательщиком туриста, а за гостиницей закрепить функцию налогового агента: она будет рассчитывать налог, взимать его с гостя и перечислять в бюджет. Сумму налога при этом хотят указывать отдельно от стоимости проживания.

Предлагаемая схема, по мнению бизнеса, должна упростить применение льгот. Многие бронирования оплачиваются онлайн еще до заезда, поэтому отель не всегда может проверить документы, подтверждающие право гостя на пониженную ставку или освобождение от налога. Если сумму налога вынесут в отдельную строку, турист сможет предъявить документы при заселении, а льгота сразу отразится на его итоговом счете. При действующем механизме она не всегда уменьшает сумму для гостя, а гостиница в ряде случаев фактически покрывает налог за счет собственной выручки, пояснил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

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Еще одно предложение — заменить процент от стоимости проживания фиксированным платежом с человека за сутки. В 2026 году предельная ставка налога составляет 2%, а его минимальная сумма — 100 руб. за сутки проживания. К 2029 году установленный законом максимум вырастет до 5%. При нынешней схеме платеж увеличивается вместе с гостиничными тарифами, даже если отели поднимают цены из-за расходов на зарплаты, коммунальные услуги, продукты, оборудование, ремонт и обслуживание кредитов. По мнению инициаторов, фиксированная сумма отвяжет налоговую нагрузку от стоимости проживания и сделает ее более предсказуемой.

Общие правила и предельный размер фиксированного платежа авторы инициативы предлагают закрепить на федеральном уровне. Муниципалитеты смогут определять конкретную сумму с учетом сезонности, категории средства размещения и особенностей территории, а в отдельные периоды — устанавливать нулевую ставку. Еще одна предложенная мера — инвестиционный вычет. Гостиницы, которые проводят реконструкцию или капитальный ремонт, смогут уменьшать на подтвержденные расходы сумму налога, перечисляемую в бюджет в последующие периоды. По мнению бизнеса, это позволит направлять больше средств на обновление номерного фонда, инженерных систем и другой гостиничной инфраструктуры.

Пока это предложение отрасли, а не готовые поправки. Российский союз туриндустрии, Российская Гостиничная Ассоциация и Федерация Рестораторов и Отельеров заявили, что готовы обсуждать инициативу с Минэкономразвития и другими профильными ведомствами.

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