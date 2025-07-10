На конференции по устойчивому развитию в девелопменте был представлен новый цифровой инструмент для расчета выбросов парниковых газов. Разработка позволяет оценивать углеродный след строительных проектов.

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На конференции «Возможности отчетности в области устойчивого развития для девелоперов» была представлена новая разработка — цифровой калькулятор углеродного следа для застройщиков.

Как сообщила Марина Слуцкая, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ, этот инструмент создан на основе анализа выбросов парниковых газов от проектов, финансируемых группой компаний.

По словам представителя компании, калькулятор значительно упростит процесс мониторинга и контроля объемов выбросов парниковых газов для строительных организаций. Доступ к инструменту будет предоставлен через личные кабинеты застройщиков.

Разработка основана на данных 2025 года, когда ДОМ.РФ провел оценку углеродного следа по своему кредитному портфелю юридических лиц с учетом рекомендаций Центрального банка.

Согласно проведенным расчетам, объем выбросов от строительства жилья, приходящийся на госкомпанию по состоянию на конец 2023 года, достиг 10,8 млн тонн CO2-эквивалента. Как отметили в компании, это составляет 3,5% от общего объема выбросов парниковых газов в строительном секторе России.