Специалисты из «ВЭБ.РФ» сообщили, что в России запустят строительство сети электрохабов быстрой зарядки. На каждой из более 500 станций, которые планируется установить до 2030 года, смогут заряжаться до 10 автомобилей одновременно. Ими смогут воспользоваться электрокары разных типов, а сами станции будут размещаться как в городах, так и на подъездах к ним.

Электрохабы представляют собой специализированные комплексы зарядки электромобилей с залами ожидания и рассчитаны на обслуживание нескольких машин.

В «ВЭБ.РФ» уточнили, что на первом этапе, с учетом трафика электрокаров в мегаполисах, строительство хабов на дорогах должно вестись вблизи городов, в доступном для пользователей радиусе. В январе 2025 года один из таких комплексов уже был открыт в Санкт-Петербурге.

По мнению эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Петра Шкуматова, 500 станций будет недостаточно, так как в некоторых местах уже скапливаются очереди на зарядку.

Он считает, что государство может дать первый импульс в виде субсидий и льгот для развития сети. Именно так поступают в Китае, где количество ЭЗС уже достигло 2,5 млн, а число электрокаров приблизилось к 25 млн. Шкуматов полагает, что рост числа зарядных станций может подстегнуть не только продажи электромобилей, но и развитие автопромышленности.

Шкуматов также рассказал, что проекты по развитию электротранспорта включают, помимо прочего, запуск междугородних электробусов. Электрокары в скором будущем смогут ездить между Москвой, Ярославлем, Ростовом-на-Дону, Казанью и Санкт-Петербургом, что сейчас почти невозможно из-за трудностей с зарядкой.

На данный момент дальность пробега бюджетных электрокаров не превышает 250–300 км. Из-за этого, без зарядной инфраструктуры, они концентрируются только в крупных городах.

В Минтрансе сообщили, что в качестве приоритетных направлений для развития объектов дорожного сервиса, которые могут включать ЭЗС, сейчас рассматриваются трассы М-8 «Холмогоры», М-4 «Дон», М-12 «Восток» и М-11 «Нева».

Эксперты «ВЭБ.РФ» сообщили, что затраты на один хаб на 10 машин составляют более 100 млн руб. Таким образом, стоимость всего проекта из 500 хабов может составить около 50 млрд руб.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году было продано 17 805 новых электрокаров, что на 26,4% больше, чем годом ранее (14 089 шт.). Лидером рынка стал китайский бренд Zeekr, реализовавший в России 7623 машины. Интересно, что все они ввезены по параллельным схемам.

Второе место занял «Москвич 3e», продав 1796 электрокаров, а третье — Evolute (1226 машин).

Всего в России зарегистрировано около 60 тыс. электромобилей, что составляет менее 1% от общего парка машин. При этом на сегодняшний день введено в строй только 7,4 тыс. пунктов зарядки.

Напомним, что департамент транспорта Москвы ожидает, что к 2030 году по городу будут ездить 315 тыс. электромобилей. К этому времени планируется построить 18 тыс. зарядных станций, которые разместят на дорогах, в торговых центрах, во дворах жилых домов и гаражах.