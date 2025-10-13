Роспатент создаст реестр интеллектуальных прав со среднеотраслевыми ставками лицензионных платежей. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минэкономразвития, сообщает Forbes со ссылкой на документ и подтверждение ведомства. На федеральном портале проектов НПА планируется публикация проекта в ближайшее время, а пилотный запуск сервиса намечен на 2026 год.

В базе будут агрегироваться обезличенные условия уже зарегистрированных договоров о распоряжении правами, что позволит в режиме реального времени получать средние ставки в процентах по периодам и отраслям для товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, ПО и других объектов.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов пояснил, что такие данные помогут проводить достоверные расчеты рыночной стоимости прав. Основная цель инициативы — упростить коммерциализацию интеллектуальной собственности и повысить прозрачность сделок в лицензировании, продаже и залоге.

По словам Зубова, запуск позволит учреждениям корректно определять стоимость результатов, созданных за счет бюджета, что особенно востребовано в медицине и здравоохранении. Также появится ориентир при внесении прав в уставные капиталы, в том числе малых технологических компаний, а оценщикам и банкам будет проще определять залоговую стоимость и условия кредитования. При этом Роспатент не будет проводить оценку сам: служба сформирует и раскроет обезличенную базу среднеотраслевых платежей «для опоры на реальные рыночные показатели», а оценку оставит профессиональным оценщикам.

Юрист юридической практики Kept Евгений Богомолов считает меру поддержкой правообладателей малого бизнеса и указывает на возможное использование данных реестра при расчете компенсаций за нарушение исключительных прав. Директор по маркетингу и клиентскому опыту «СберМаркетинга» Анна Тупикина отмечает, что у многих компаний есть ценные разработки, но сложности с монетизацией мешают превращать их в доход.

Богомолов вместе с тем предупреждает о риске закрепления неверных ориентиров — как завышенных, так и заниженных, что может осложнить сделки и повлиять на технологическую активность.