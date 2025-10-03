Корпорация МСП направит в правительство проект поправок, по которому отсутствие задолженностей перед малым и средним бизнесом может войти в список ключевых показателей эффективности (КПЭ) руководителей госкомпаний. Документ планируется представить на следующей неделе, сообщил глава организации Александр Исаевич на конференции ФАС по закупкам, передает «Коммерсантъ». Инициатива организации будет обсуждаться с Минэкономразвития.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич (Пелагия Тихонова / РИА Новости)

С 2016 года Корпорация получила около 840 жалоб от МСП на срыв сроков оплаты, общая сумма подтвержденного долга госкомпаний превысила 7,7 млрд руб., из которых 5,5 млрд руб. уже погашено, отметил Исаевич.

От достижения КПЭ зависит размер денежного вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний. В 2022 году правительство распространило такой механизм расчета оплаты труда на 117 организаций в рамках реформы, ограничившей зарплаты руководства.

Фактические цифры долгов могут оказаться значительно выше официальных. Совокупный объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса составляет около 8 трлн руб. ежегодно. В пресс-службе Корпорации подтвердили, что не все предприниматели при возникновении проблем с получением оплаты обращаются за помощью: часть решает вопросы напрямую с контрагентами, другие занимают выжидательную позицию.

Читайте также Меры государственной поддержки малого бизнеса: что важно знать предпринимателю

Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян отметила, что даже названные цифры критичны для МСП и могут иметь серьезные последствия для компаний сектора. При этом она призвала поддерживать и сами госкорпорации, чтобы те были в состоянии расплачиваться с малым бизнесом.

В Корпорации МСП пояснили, что наиболее распространенные случаи несвоевременной оплаты связаны с недостаточным финансированием и кассовыми разрывами по договорам, где заказчик сам выступает исполнителем. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Сизова подчеркнула, что средства из госбюджета в планируемом изначально объеме по разным причинам могут не поступить в госкомпанию.

Однако координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов указал на другую причину. По его словам, в ассоциацию стало поступать больше жалоб на преднамеренные срывы оплаты: некоторые заказчики предпочитают размещать средства на депозитах, поскольку выгода по процентам зачастую существенно превышает возможные расходы на пени и судебные издержки.

В «Деловой России» поддерживают предложенную инициативу и выдвигают собственные предложения: создать по аналогии с реестром недобросовестных поставщиков реестр недобросовестных заказчиков, а также снижать последним кредитный рейтинг в случае регулярного неисполнения обязательств.

Читайте также Госкомпании выплатили МСП 600 млн руб. просроченной задолженности с начала 2025 года

В начале июня Корпорация МСП сообщила, что госкомпании выплатили субъектам малого и среднего предпринимательства 600 млн руб. просроченной оплаты по исполненным договорам с начала года. Тогда в организации напомнили, что за нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг по договору с МСП-поставщиком предусмотрены административные штрафы. Нарушение сроков влечет штрафы: 30–50 тыс. руб. для должностных лиц и 50–100 тыс. руб. для юридических лиц.