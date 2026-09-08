Российские организации в ряде ключевых сфер могут обязать выбирать суверенные ИИ-модели, даже если они дороже национальных. По обсуждаемому проекту постановления правительства, суверенное решение получит приоритет, если его цена превышает стоимость национального аналога не более чем в полтора раза.

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Предварительный перечень охватывает стратегическое планирование, реализацию нацпроектов и госпрограмм, подготовку нормативных актов, а также налоговую, таможенную и бюджетную сферы. В него вошли здравоохранение, образование, госуслуги и критическая информационная инфраструктура. Инициативу в конце августа обсудила рабочая группа по регулированию ИИ.

Разница между суверенными и национальными моделями прежде всего в том, кто и как их разрабатывает. Суверенная система должна быть на всех этапах создана российской компанией и работать только на инфраструктуре внутри страны. Ключевые характеристики национальной модели также должен определять российский разработчик, но в ее составе разрешены компоненты с открытым исходным кодом. По нынешним критериям к суверенным решениям относится только GigaChat, тогда как Alice AI приводится как пример национальной модели.

Пока это один из обсуждаемых вариантов, а не принятое правительством решение. Минцифры подтвердило, что власти обсуждают случаи обязательного применения отечественных ИИ-моделей, но подчеркнуло: в перечне сведены идеи разных участников рабочей группы, а единой позиции по ним еще нет. При этом источник издания назвал инициатором предложения «Сбер», тогда как в банке заявили, что документ объединил предложения всех участников.

Участники рынка выступили против ограничения выбора. В «Яндексе» считают, что модель нужно подбирать под конкретную задачу, а разработчикам следует дать единые и понятные правила. В MWS AI предупреждают: при жестком ограничении круга допустимых систем для части задач в критически важных отраслях может не найтись подходящего по качеству и цене решения. Даже в чувствительных сферах есть сценарии, не связанные с государственными интересами или конфиденциальными данными, добавляют в компании.

Ценовой порог также не дает полного представления о расходах. По расчетам основателя и управляющего партнера AIANA Данилы Егорова, 1 тыс. токенов GigaChat Max стоят 0,65 руб., YandexGPT Pro 5.1 — 0,8 руб., а открытых моделей — 0,2–0,3 руб. Однако тариф самой модели составляет лишь часть затрат: бизнесу приходится платить за ее интеграцию, проверку ответов человеком и исправление ошибок, отмечает ИИ-советник «Яков и партнеры» Сергей Кобелев.

В массовых прикладных задачах бизнес может обойтись компактными моделями. Например, GigaChat Lightning и YandexGPT Lite подходят для обработки обращений и классификации документов, обеспечивая сопоставимое качество при меньших затратах, говорит технический директор направления GenAI Just AI Антон Сипачев. При этом предложенное регулирование, по его оценке, сыграет на руку одному поставщику и рискует закрепить за ним монопольное положение.

Обсуждаемое правило стало частью более широкой политики поддержки российского ИИ. В августе правительство поручило Минцифры и Минфину проработать изменения в законодательство, которые отдадут отечественным ИИ-решениям приоритет при госзакупках и поддержат спрос на российские языковые модели. Ведомства должны представить доклад до 15 декабря 2026 года.

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