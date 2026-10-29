Минцифры предлагает обязать россиян регистрировать по IMEI смартфоны, купленные за рубежом для личного пользования, а также контрафактные устройства. Если владелец не внесет идентификатор в базу в течение двух недель после ввоза, телефон перестанет работать в российских мобильных сетях. Новые требования могут заработать с апреля 2027 года, сообщили РБК три источника, знакомые с обсуждением.

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В Минцифры подтвердили, что проект постановления об обязательной регистрации устройств, не прошедших таможенное оформление, внесен на рассмотрение правительства. Зарегистрировать смартфон можно будет через «Госуслуги». Устройства, которые подключались к российским сетям до апреля 2027 года, продолжат работать без дополнительной регистрации независимо от способа ввоза. Документ пока обсуждается, поэтому его положения могут измениться.

Инициатива должна помочь бороться с серым импортом — в частности, с ввозом смартфонов для перепродажи в обход таможенных процедур. Она связана с созданием базы IMEI, предусмотренным вторым пакетом мер против кибермошенничества. Соответствующие нормы должны вступить в силу в марте 2027 года. Операторы связи и Федеральная таможенная служба будут передавать сведения в реестр, где устройствам присвоят один из трех статусов: «разрешен», «запрещен» или «не зарегистрирован».

Первоначальная версия проекта предполагала добровольную регистрацию ввезенных из-за рубежа устройств. В новой редакции она становится обязательной для аппаратов без таможенного оформления, а отказ от нее грозит отключением от сети. По словам двух источников РБК, проект также может предусматривать плату за регистрацию. В июне Минцифры заявляло, что включение IMEI в базу будет бесплатным, но сейчас ведомство не стало комментировать возможное изменение условий.

Для официальных поставщиков и покупателей легально ввезенной техники порядок не должен измениться: такие устройства будут попадать в базу автоматически. При этом интеграция реестра потребует доработок у операторов. В «МегаФоне» сообщили, что оценить объем работ пока нельзя — не утверждены регламенты и архитектура решения. В Т2 заявили, что смогут оценить требования после получения актуальной версии проекта. МТС и «ВымпелКом» от комментариев отказались.

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Участники рынка указывают на риск того, что двух недель окажется недостаточно для регистрации телефона, купленного во время поездки. Представители отрасли также считают необходимыми уведомления о предстоящем отключении, понятные правила регистрации и механизм исправления ошибок в базе. Отдельно предстоит урегулировать случаи перепродажи подержанных устройств, гарантийной замены смартфона или системной платы, а также аппаратов с несколькими IMEI.

Возможная плата за регистрацию может существенно повлиять на стоимость зарубежных смартфонов. Председатель совета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров привел в пример Турцию, где сбор за регистрацию телефона в 2026 году составляет 54 258 лир, или около 88 тыс. руб. По его расчету, устройство стоимостью 80 тыс. руб. после уплаты сбора обойдется примерно в 168 тыс. руб. Представитель РАТЭК Антон Гуськов отметил, что последствия инициативы для покупателей будут зависеть в том числе от размера такого платежа, если его введут.

В «М.Видео» считают, что новые требования сократят разницу в условиях конкуренции между легальными продавцами и участниками серого рынка. Сейчас, по словам представителей отрасли, разница в цене между официально и нелегально ввезенными смартфонами может достигать 40–50%. При этом участники рынка не ожидают удорожания легальной техники, но допускают сокращение выбора и усиление концентрации торговли. По оценке Федорова, с рынка может уйти до 70% продавцов, работающих с серым импортом, а отдельные модели способны подорожать до 40% относительно самых дешевых предложений.

Эффективность новых правил будет зависеть от того, насколько единообразно их применят ко всем каналам продаж и насколько простым окажется порядок регистрации. Президент АКИТ Артем Соколов назвал среди необходимых условий бесплатную процедуру, четкие критерии разрешенных IMEI, понятный порядок обжалования и достаточный переходный период. Участники рынка также предупреждают, что ошибки в реестре не должны лишать связи покупателей, которые приобрели смартфон легально.

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