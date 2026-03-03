Предприниматель Герман Стерлигов выступил с идеей разрешить сотрудникам увольняться только раз в году — на Юрьев день (26 ноября). Об этом он рассказал в интервью изданию «Абзац». По мнению бизнесмена, такая мера особенно поможет молодежи.

Dylan Gillis, Unsplash

Раньше в Юрьев день крестьяне имели право на переход от одного землевладельца к другому. По словам Стерлигова, такое ограничение имеет смысл: на обучение сотрудника не зря тратится время, поскольку он будет работать как минимум год.

Сейчас же, отметил Стерлигов, молодые люди бегают с одной должности на другую. Он уверен, что восстановление традиции увольнения раз в год могло бы помочь молодежи более ответственно относиться к карьере.

Кроме того, бизнесмен считает, что в России следует ввести наказание кнутом или даже вернуть смертную казнь. По его мнению, это позволит избежать содержания виновных в камерах строгого режима.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, способный изменить привычный порядок оформления больничных. Документ предлагает ввести «временный адаптивный режим труда», при котором работник при определенных условиях сможет продолжать трудиться дистанционно во время болезни без открытия официального листа нетрудоспособности.

