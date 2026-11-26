Бизнес предложил допустить независимые лаборатории к проверке ИИ-систем на специальных полигонах. Испытания позволят заказчикам оценивать возможности нейросетей и риски их внедрения. Успешно прошедшие проверку системы смогут получить статус доверенных. Такие положения содержит проект концепции доверия к искусственному интеллекту, подготовленный правительственной рабочей группой в конце октября. Его подлинность подтвердили собеседники «Ведомостей» в ИT-компании и Минцифры.

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В основу документа легли предложения Консорциума исследований безопасности технологий искусственного интеллекта. Его участники составляли более половины профильной рабочей группы, сообщил представитель администратора консорциума — Фонда содействия развитию безопасных информационных технологий.

Полигоны будут воспроизводить условия эксплуатации ИИ-систем и моделировать угрозы. Лаборатории проведут испытания и выдадут заключения о характеристиках и ограничениях решений. У ИИ-агентов, в частности, проверят права доступа, устойчивость к изменению инструкций и возможность отменять действия.

Статус операторов полигонов и юридическую силу заключений определят позднее. Пока они будут считаться техническими документами. Минцифры подчеркивает, что концепция носит рекомендательный характер и не вводит обязательных процедур допуска или проверки ИИ-систем.

Доверенная система не обязательно должна быть российской. Национальную модель разрабатывает отечественная компания, контролирующая ее основные характеристики, но допускается использование зарубежных компонентов с открытой лицензией. Суверенные модели, напротив, должны обучаться с нуля без иностранных компонентов.

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Заключение лаборатории подтвердит свойства системы только в рамках проведенных испытаний и не гарантирует ее дальнейшую безопасность. Лаборатория будет отвечать за соблюдение методик и достоверность результатов, владелец системы — за ее внедрение, эксплуатацию и управление оставшимися рисками, пояснил представитель ФСРБИТ. Проверка не снимает ответственности с разработчика, интегратора и владельца информсистемы за возможные инциденты. Для взыскания убытков с лаборатории потребуется доказать ее нарушение и связь с ущербом, отметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Инициативы по проверке ИИ обсуждаются с 2025 года. В апреле «Ведомости» писали о планах Минцифры тестировать доверенные системы в региональных госинформсистемах совместно с профильным консорциумом. В июне замминистра цифрового развития Александр Шойтов предложил создать реестр проверенных моделей. ФСТЭК также выступила за установление правил контроля прав ИИ-агентов — соответствующие положения вошли в проект поправок к приказу № 117.

В Ассоциации больших данных считают отдельную концепцию избыточной: требования к защите государственных информсистем и объектов критической информационной инфраструктуры уже действуют. Однако заключения лабораторий могут стать фактическим условием закупок, если их начнут требовать заказчики. Это увеличит расходы и сроки внедрения ИИ, особенно для небольших компаний.

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