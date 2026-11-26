Почти каждое пятое внедрение искусственного интеллекта в компаниях пока не приносит ощутимой пользы бизнесу. К такому выводу пришли экономисты Anthropic, которые изучили около 300 сценариев применения нейросетей в 58 американских компаниях. Главными препятствиями оказались не недостаточные возможности ИИ или сложность освоения инструментов, а необходимость проверять результаты работы нейросетей, сопротивление сотрудников и неспособность предприятий перестроить рабочие процессы.

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В рамках исследования Working with AI специалисты Anthropic провели 66 интервью с руководителями и рядовыми сотрудниками компаний из разных отраслей, включая финансы, юриспруденцию, строительство, медицину и промышленность. Все организации являются клиентами Anthropic, хотя многие также используют продукты других разработчиков ИИ.

В 55% рассмотренных случаев применение нейросетей позволило увеличить объем выполняемой работы или повысить ее качество. Однако в 19% случаев компании пока не получили ощутимого эффекта.

В частности, в 6% внедрений результат ограничивали другие этапы рабочего процесса, в 5% экономию времени свела на нет проверка сгенерированных материалов, а еще в 8% эффект оставался неопределенным.

Самой распространенной проблемой стал объем информации, которую создают нейросети и которую приходится проверять людям: участники исследования упоминали ее 49 раз.

На втором месте оказалось сопротивление сотрудников (43 упоминания), на третьем — необходимость экспертных проверок и тестирования (42). Для сравнения, ограничения со стороны регуляторов упоминались только четыре раза, а скептицизм клиентов — 13 раз.

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Особенно заметен дисбаланс в разработке программного обеспечения. ИИ-агенты позволяют инженерам значительно быстрее писать код, однако проверка изменений, согласование новых функций и принятие управленческих решений по-прежнему требуют участия людей. В результате ускорение одного этапа разработки увеличивает нагрузку на сотрудников, которые отвечают за остальные.

Дополнительным препятствием становится страх увольнений. В одной из компаний руководство рассчитывало благодаря ИИ отказаться от найма 90% запланированных специалистов по обработке заявок.

Однако сотрудники продолжали тратить более десяти минут на проверку отдельных заявок, хотя после автоматизации для этого было достаточно двух минут. В другой организации сопротивление работников заставило руководство отказаться от уже внедренного ИИ-агента.

При этом исследователи обнаружили сравнительно мало случаев массовых увольнений непосредственно из-за автоматизации. Компании чаще сокращали темпы найма новых работников или отказывались от услуг внешних подрядчиков. Особенно заметной эта тенденция оказалась в отношении специалистов, которые работают за пределами США.

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Наибольшую пользу от ИИ, по словам участников исследования, получили предприятия, которые пересмотрели распределение обязанностей между сотрудниками, предоставили им доступ к внутренним данным и направили освободившиеся ресурсы на задачи, с которыми нейросети пока не справляются. Простая покупка корпоративных подписок на ИИ-сервисы зачастую давала гораздо более скромный результат.

Авторы исследования подчеркивают, что выборка не является репрезентативной для всей экономики США, а оценки эффективности основаны преимущественно на интервью, а не на финансовых показателях.

Тем не менее результаты иллюстрируют, почему совершенствование нейросетей само по себе не гарантирует роста производительности бизнеса.

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