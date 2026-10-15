В России предложили привлечь частный капитал к строительству инфраструктуры для беспилотников. Среди возможных механизмов — концессии и строительство объектов бизнесом с последующим выкупом государством. Инициатива вошла в проект предложений, подготовленных к форуму «Деловой России» 15 октября, сообщает РБК. Документ также предусматривает меры по развитию защиты промышленных предприятий от атак дронов.

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Авторы инициатив отмечают, что предприятиям приходится решать сразу несколько проблем при организации защиты от беспилотников. Бизнесу не хватает готовых технических решений, согласование проектов занимает много времени, а доступ к полигонам для испытаний защитных систем ограничен. При этом оборудование одного крупного объекта инженерной защитой может обойтись в десятки или даже сотни миллионов рублей. В условиях высоких процентных ставок такие расходы особенно тяжелы для среднего бизнеса. Дополнительные сложности возникают с налоговым учетом затрат и распределением ответственности за безопасность объектов между государством и их владельцами.

Одним из возможных решений авторы документа называют запуск программы строительства металлических конструкций для защиты промышленных объектов от беспилотников. Такая инициатива, по их расчетам, позволит не только повысить безопасность предприятий, но и обеспечить дополнительными заказами металлургов. За 2024–2025 годы внутренний спрос на металлопродукцию сократился на 18%, поэтому масштабное строительство защитных сооружений рассматривается в документе еще и как способ поддержать отрасль.

Другое направление инициатив касается развития инфраструктуры для широкого применения гражданских беспилотников по всей России. Авторы проекта предлагают привлекать к строительству частные компании, которые смогут полностью или частично возвращать вложенные средства за счет платных услуг. Для реализации таких проектов рассматриваются два механизма. Концессионные соглашения и строительство объектов за счет бизнеса с последующим выкупом государством. Еще одним стимулом для регионов авторы считают национальный рейтинг дронификации, который оценивает условия для развития беспилотной авиации. Его пилотную версию представили в 2025 году, а в 2026-м рейтинг расширили до 84 регионов.

В сентябре бизнес уже обращался к правительству с предложением предоставить налоговые и другие послабления предприятиям, которые тратят деньги на защиту от беспилотников. Часть этих вопросов отражена в проекте поправок в Налоговый кодекс, внесенном в Госдуму 30 сентября. В частности, правительство предложило расширить возможности учета расходов на защиту от дронов при расчете налога на прибыль и предусмотреть льготы по НДС. Дополнительную поддержку предусмотрел Банк России. До конца 2026 года банки могут применять понижающие коэффициенты при оценке рисков по кредитам на защиту объектов критической инфраструктуры от воздушных атак.

Еще одной проблемой участники рынка называют отсутствие единых и достаточно подробных требований к системам защиты предприятий от беспилотников. По словам GR-менеджера НПО «Кайсант» Анастасии Ивановой, компаниям нередко приходится самостоятельно разрабатывать решения для своих объектов, поскольку готовых стандартных вариантов недостаточно. При этом правовой статус отдельных технологий остается неопределенным. Как объяснил РБК основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, применение средств радиоэлектронного подавления уже регулируется, но для использования дронов-перехватчиков и лазерных комплексов пока не сформирована столь же четкая правовая база.

Отдельные вопросы вызывает распределение ответственности за защиту предприятий между государством и собственниками. Как отметила Иванова, если оперативное управление средствами защиты переходит государственным структурам, а ответственность за безопасность объекта остается за его владельцем, возникает противоречие: предприятие может отвечать за последствия, хотя уже не контролирует работу защитных систем. По мнению представителя НПО «Кайсант», для более эффективной организации защиты воздушного пространства также необходимо создать единое радиолокационное поле и определить, кто будет координировать работу различных систем обнаружения и противодействия беспилотникам.

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