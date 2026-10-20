В России обсуждают возможность вернуть продукцию Samsung и SK Hynix в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Это может упростить закупки серверного оборудования и накопителей для отечественных производителей и операторов дата-центров. Как сообщили Forbes два источника, знакомые с ситуацией, вопрос рассматривает рабочая группа правительственной подкомиссии по искусственному интеллекту (ИИ).

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Речь идет об ограничениях, которые Минпромторг ввел 27 мая 2026 года. Из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, исключили отдельные категории компьютерной техники и запоминающих устройств примерно 20 иностранных брендов, включая Samsung и SK Hynix. При этом ограничения касаются не всей продукции этих компаний, а определенных видов серверного оборудования и систем хранения данных. Возможность пересмотреть действующие правила обсуждалась в августе–сентябре на заседаниях рабочей группы «Инфраструктура и центры обработки данных (ЦОДы) для ИИ» при правительственной подкомиссии по искусственному интеллекту.

Российские компании выпускают собственные серверы и системы хранения данных, но по-прежнему зависят от зарубежных комплектующих. Для сборки оборудования необходимы импортные накопители и микросхемы памяти, сопоставимых отечественных аналогов которых пока нет, отмечает старший партнер адвокатского бюро «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин. При этом действующие ограничения могут касаться прежде всего твердотельных накопителей (SSD), используемых в серверах и дата-центрах. Сами микросхемы оперативной памяти DRAM, флеш-памяти NAND и высокоскоростной памяти HBM относятся к другим товарным категориям и не подпадают под те же ограничения автоматически. Samsung приостановила поставки продукции в Россию в 2022 году, а SK Hynix закрыла российский филиал в 2024-м.

Ситуацию осложняет и резкое подорожание памяти на мировом рынке. По данным исследовательской компании TrendForce, в первом квартале 2026 года контрактные цены на обычную оперативную память DRAM выросли на 93−98% по сравнению с предыдущим кварталом. На второй квартал аналитики прогнозировали дальнейшее подорожание еще на 58−63%. Эти данные приводит инвестиционный аналитик Kama Flow Анна Лабунец, отмечая, что дефицит памяти затронул покупателей во всем мире, в том числе в странах без аналогичных импортных ограничений.

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По словам Лабунец, ограничения на параллельный импорт не помогают наладить производство памяти и накопителей в России, а лишь вынуждают покупателей переходить на китайские бренды или обращаться к авторизованным дистрибьюторам. Это увеличивает сроки поставок и расходы на оборудование. Ярослав Шицле, руководитель направления по разрешению ИТ- и IP-споров компании «Рустам Курмаев и партнеры», полагает, что возвращение продукции Samsung и SK Hynix в перечень параллельного импорта помогло бы снизить расходы российских производителей серверов и операторов дата-центров, не лишая отечественных сборщиков преимуществ.

Пока отдельные товары Samsung и SK Hynix остаются за пределами перечня параллельного импорта, их ввоз без согласия правообладателей связан с юридическими рисками. По словам Шицле, такие поставки могут закончиться задержанием партии на таможне, конфискацией товара, выплатой компенсации правообладателю и административной ответственностью. Проблема стала особенно актуальной после недавних атак беспилотников на российские дата-центры. По словам Анны Лабунец, менее чем за две недели удары затронули пять ЦОДов. Три объекта «Яндекса», а также дата-центры Сбербанка и VK. Аналитик подчеркивает, что при восстановлении поврежденной инфраструктуры решающее значение имеют наличие комплектующих и скорость их доставки. Сооснователь «Моего офиса» Дмитрий Комиссаров также считает, что смягчение ограничений могло бы снизить расходы крупных российских ИТ-компаний на оборудование.

Однако не все участники рынка считают действующие ограничения проблемой. В Yadro заявили, что компания уже наладила закупки и поставки необходимых компонентов, поэтому нынешние правила не мешают ей выпускать оборудование и выполнять обязательства перед заказчиками. При этом директор дивизиона стратегических программ Yadro Александр Понькин предложил разграничить регулирование импорта готовых устройств и комплектующих, которые используются для их производства. Представитель РАТЭК Антон Гуськов, в свою очередь, считает, что решения следует принимать отдельно по каждому бренду. По его мнению, если производитель самостоятельно поставляет продукцию в Россию, его интересы необходимо защищать от параллельного импорта. Если прямых поставок нет, такой ввоз стоит разрешить.

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