Экспертная группа «Промышленность» представила целевую модель развития цифровых платформ в обрабатывающей промышленности до 2036 года. Она предусматривает возможности для поиска поставщиков и партнеров, размещения производственных заказов и более эффективного использования мощностей предприятий. Отдельное внимание эксперты уделили совместимости цифровых сервисов и обмену данными между ними. Подробнее — в распоряжении «Инка».

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Модель развития цифровых платформ в обрабатывающей промышленности подготовлена экспертной группой «Промышленность» в рамках разработки Национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года.

Работу над стратегией ведет Межведомственная рабочая группа по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ под председательством заместителя руководителя Администрации президента Максима Орешкина. Экспертной группой руководит директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, а в ее работе участвует Ассоциация цифровых платформ, объединяющая крупнейшие российские цифровые платформы. Для оценки барьеров эксперты опросили 434 предприятия из 17 отраслей обрабатывающей промышленности. Среди участников были заемщики Фонда развития промышленности, крупные и средние компании. Среди основных препятствий они назвали недостаточную совместимость цифровых сервисов, отсутствие оверительной среды и неготовность самих предприятий.

Предприятия уже используют цифровые сервисы для закупок и поиска подрядчиков, но обмен данными между этими площадками пока недостаточно налажен. Из-за этого поставщикам приходится заново предоставлять одни и те же сведения на разных площадках, а заказчикам — тратить время на оценку потенциальных исполнителей. Помимо опроса, эксперты проанализировали действующие цифровые сервисы и провели интервью с участниками рынка. На этой основе они предложили несколько вариантов использования платформ для закупки материалов, размещения производственных заказов, поиска партнеров и продажи готовой продукции.

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По оценке экспертов, обмен данными между цифровыми площадками поможет предприятиям быстрее находить партнеров и активнее сотрудничать друг с другом. Платформы также могут помочь компаниям эффективнее использовать производственные мощности и сокращать издержки.

«Предприятия уже используют разные цифровые сервисы для закупок и поиска поставщиков и подрядчиков. Следующий шаг — согласовать правила обмена данными между ними. Тогда поставщику не придется заново предоставлять одни и те же сведения на каждой площадке, а заказчик сможет быстрее оценить возможности потенциального партнера. Для среднего бизнеса это особенно важно при выходе на крупных заказчиков», — отметил председатель экспертной группы «Промышленность», директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Наиболее зрелые цифровые платформы уже работают в металлургии, которую эксперты называют самой стандартизированной и массовой по объему сделок отраслью. По данным экспертной группы, маркетплейс спотовых закупок металлопроката сокращает цикл сделки до трех часов. На платформе контрактного производства количество операций для размещения заказа уменьшается в 20 раз, а эффективность оборудования у исполнителей повышается на 30–50%.

Для развития цифровых платформ эксперты предлагают наладить обмен данными между сервисами, выработать общие правила их работы и упростить взаимодействие предприятий. По итогам заседания экспертной группе рекомендовали расширить свои предложения с учетом особенностей разных отраслей промышленности.

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