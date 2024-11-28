Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым предлагают увеличить размер кредита по семейной ипотеке. Они направили обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

В документе сказано, что программа льготного жилищного кредитования «Семейная ипотека», действующая с 2018 года, доказала свою безусловную эффективность.

Однако в связи с ростом ключевой ставки ЦБ и, как следствие, растущей стоимости жилой недвижимости, она требует корректировки.

Депутаты предлагают увеличить максимальную сумму кредита для всех регионов в отношении квартир площадью более 60 кв. м. Например, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 12 до 18 млн руб., а для остальных субъектов — с 6 до 9 млн руб.

«В соответствии с результатами многочисленных социологических исследований, около 67% семей с детьми при наличии возможности приобрели бы именно такое жилье», — сказано в обращении.

Напомним, что за первый месяц осени доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи ипотечных кредитов с господдержкой составила 90%. Всего в сентябре российские банки выдали ипотечных кредитов на 373 млрд руб. как по рыночным программам, так и по льготным. Это на 0,9% меньше, чем в августе, когда ипотеки было выдано на 375 млрд руб.