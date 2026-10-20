Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила правительству ввести аварийный режим для бизнеса при массовых сбоях государственных информационных систем (ГИС) и упростить налоговый учет убытков от атак беспилотников и повреждения цифровой инфраструктуры. Инициативы изложены в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.

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В рамках аварийного режима компании смогут фиксировать данные без немедленной передачи и направлять их после восстановления инфраструктуры. АКИТ также предлагает предусмотреть отложенную фискализацию расчетов и альтернативные способы обмена данными с ЕГАИС, ФГИС «ВетИС» и другими реестрами с учетом ограничений на оборот отдельных товаров. На время действия режима предлагается отменить санкции за нарушение сроков, продлевать истекающие лицензии, разрешения и аккредитации, а также сроки сдачи отчетности. Вводить режим сможет уполномоченный орган после подтверждения инцидента, отменять — отдельным решением.

Второе предложение АКИТ касается подтверждения убытков от атак БПЛА, повреждения объектов и связанных с ними цифровых инцидентов. Ассоциация предлагает сократить сроки получения документов за счет межведомственного взаимодействия и учитывать не только повреждение собственного имущества компании, но и уведомления операторов дата-центров и облачных сервисов, сведения операторов связи, журналы инцидентов, акты о недоступности критических систем и расходы на восстановление инфраструктуры. Это позволит быстрее отражать потери в налоговом учете и направлять средства на восстановление работы.

Поводом для обращений стала серия атак беспилотников на дата-центры, включая инфраструктуру «Яндекса» и «Сбера». АКИТ не зафиксировала серьезных перебоев в торговле, но считает необходимым заранее подготовить механизм на случай масштабных инцидентов. В «Руспродсоюзе» сообщили о точечных сбоях. По словам исполнительного директора организации Дмитрия Вострикова, недоступность ГИС угрожает остановкой продаж и отгрузок и ведет к финансовым потерям: часть продуктов питания нельзя отгрузить без внесения сведений в государственные системы, а переход на бумажный документооборот увеличивает затраты.

Действующие правила позволяют кассам накапливать фискальные данные и формировать чеки без связи с оператором в течение 30 дней, поясняет эксперт «Контур. ОФД» Оксана Кобзева. После этого при отсутствии соединения касса блокируется. При этом сбои ГИС могут сделать продажу отдельных товаров невозможной. По словам гендиректора «МоегоСклада» Аскара Рахимбердиева, предусмотренная офлайн-проверка на практике нередко не работает. В Wildberries поддержали идею аварийного режима, отметив, что его нужно проработать совместно с государством.

Кроме того, АКИТ предложила временно разрешить хранение и обработку персональных данных россиян в дружественных странах. Другие меры, направленные правительству после атак на цифровую инфраструктуру, ассоциация не раскрыла.

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