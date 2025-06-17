Длинные январские и майские каникулы в России следует заменить шестью рабочими неделями по три дня, заявил «Газете.ru» вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дмитрий Пищальников. По его мнению, это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года и обеспечит бизнесу стабильность без длительных простоев.

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Пищальников отметил, что длительные каникулы приводят к экономическим потерям, достигающим 1% ВВП. Остановка деятельности компаний замедляет оборот, снижает интенсивность сделок и откладывает реализацию проектов, что особенно критично в условиях конкуренции.

Эксперт подчеркнул, что после долгих выходных сотрудникам требуется до пяти дней для восстановления рабочего ритма, что снижает продуктивность. Это наиболее ощутимо в высокотехнологичных и экспортных отраслях, где важны бесперебойная работа и соблюдение сроков.

Пищальников привел в пример зарубежные модели, где используются гибкие графики, включая сокращенные недели и дополнительные выходные в низкий сезон. Он считает, что Россия может адаптировать этот опыт с учетом культурных традиций. Глава «Опоры России» также отметил, что снижение эффективности из-за каникул ограничивает ресурсы компаний для повышения зарплат и развития.