Пятидневная рабочая неделя и восьмичасовой рабочий день были установлены в свое время как результат внедрения трудового законодательства и означали ограничения в пользу работника. Теперь же все чаще поднимают темы сокращения и этого периода труда. Однако, например, в России только 1% компаний полностью перешли на такой график, а столько же организаций, попробовав нововведение, вернулись к традиционной пятидневке. Подробности масштабного опроса сервиса SuperJob с участием 1 тыс. специалистов по управлению персоналом из всех регионов страны — в распоряжении редакции «Инк.».

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В то время как законодатели рассматривают возможность сокращения рабочей недели, деловое сообщество проявляет сдержанность. Лишь 8% предприятий всерьез обсуждали подобные изменения, при этом только 1% допускает реальное внедрение сокращенного графика в будущем. Остальные 7% участников рынка отвергли такую возможность.

Анализ предоставленных данных показывает, что наибольшую открытость к инновационному формату работы демонстрируют малые предприятия с численностью персонала до 100 человек. В этой категории 2% организаций имели практический опыт использования четырехдневки, а 11% рассматривали такую перспективу.

В противоположность этому, среди крупных компаний с штатом свыше 1 тыс. сотрудников лишь 8% обсуждали переход, причем менее 1% решились на реальное внедрение.

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Исторический пик интереса к сокращенной рабочей неделе был зафиксирован в феврале 2021 года на фоне пандемии. В тот период 5% российских компаний работали по новому графику, а 13% активно изучали такую возможность.

Однако текущие показатели существенно ниже, несмотря на то, что, согласно ноябрьскому исследованию 2024 года, каждый второй россиянин выражает желание перейти на четырехдневку. Наибольшую поддержку этой идее оказывают женщины, представители молодого поколения и высокооплачиваемые специалисты с доходом от 100 тыс. руб. в месяц.

Примечательно, что большинство сторонников сокращенной недели уверены в своей способности выполнять рабочие обязанности в более сжатые сроки, однако работодатели пока не разделяют подобного оптимизма.

Считается, что первым ввести пятидневную рабочую неделю на своих заводах принял Генри Форд, основатель компании Ford, в 1926 году. Это повысило производительность труда и улучшило моральное состояние рабочих.

В то же время в последние годы четырехдневная рабочая неделя активно тестируется в разных странах и компаниях, и результаты большинства исследований показывают ее эффективность. Так, в масштабном пилотном проекте в Великобритании, проведенном при участии университетов Кембриджа, Оксфорда и Бостонского колледжа, участвовала 61 компания и почти 3 тыс. сотрудников. В результате уровень стресса у работников снизился на 39%, количество увольнений сократилось более чем вдвое, а большинство работодателей отметили рост продуктивности и улучшение морального климата в коллективах.

Подобные результаты продемонстрировали эксперименты в других странах. В Исландии многолетний проект охватил около 2,5 тыс. работников государственного сектора и показал, что сокращение рабочей недели не снижает производительность, но положительно влияет на благополучие сотрудников. Microsoft в Японии зафиксировала 40% рост эффективности при сокращении недели до четырех дней, а новозеландская компания Perpetual Guardian сообщила об увеличении вовлеченности персонала и улучшении work-life баланса.