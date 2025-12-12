В России появился цифровой сервис для ускоренного брендирования розничных точек: новая AR-платформа позволяет партнерским магазинам заранее видеть оформление своих магазинов и оперативно согласовывать макеты. Подробности — в распоряжении «Инка».

Решение TAP (trade and photobinding) представил российский оператор мобильной связи Т2. Это инструмент, который использует AR-визуализацию для предварительного отображения будущего оформления торговой точки поверх реального пространства. Проект создан совместно с digital-агентством «Вай-нот».

TAP позволяет сократить сроки брендирования до четырех раз и повысить производительность профильных команд примерно в 3,5 раза, одновременно обеспечивая более прозрачную аналитику и контроль процессов, подсчитали разработчики. Отмечается также, что использование сервиса уменьшает нагрузку на дизайнеров почти на 80%.

В основе технологии — интеграция AR-модуля с CRM и библиотекой шаблонов, насчитывающей более 4 тыс. макетов. Платформа автоматически формирует и согласовывает дизайн-решения, архитектура на Kubernetes обеспечивает стабильность работы и готовность к масштабированию, а встроенный обучающий контур позволяет сотрудникам быстро осваивать инструмент.

Таким образом, торговые представители могут демонстрировать варианты оформления магазина уже на первой встрече, а партнеры получают финальное представление о брендировании еще до подписания договора. Процесс подачи и обработки заявки занимает около 20 минут, что ускоряет переход к разработке POSM-материалов.

Это не первое цифровое решение подобного типа на российском рынке. Ранее 2ГИС тестировал AR-навигацию внутри торговых центров, позволяющую пользователям с помощью смартфона строить маршруты по помещению в режиме дополненной реальности. Среди зарубежных примеров можно отметить приложение IKEA Place: шведский ритейлер представил инструмент для iOS, который дает возможность визуализировать предметы мебели в реальном интерьере дома перед покупкой.