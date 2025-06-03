Проект «Царевна» — российскую видеоигру класса AA по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина — презентуют 4 июня на главной сцене Книжного фестиваля «Красная площадь». Об этом «Инк.» рассказали в студии WATT, которая разрабатывает игру.

Фото: Steam

Событие, приуроченное к 225-летию поэта, станет одним из ключевых на мероприятии и покажет связь между классической литературой и современными технологиями. «Мы создаем не просто игру — мы создаем культурный мост между прошлым и будущим», — сказали авторы проекта.

Сюжет игры разворачивается на магическом острове Буяне вокруг образа Царевны-Лебеди. Движения героини созданы с помощью технологии motion capture, где балетные партии исполнила прима-балерина Большого театра Алена Ковалева. Это дало персонажу грацию и обеспечило динамику боевой игры.

Проект «Царевна» выйдет на платформе Steam в четвертом квартале 2026 года, позже — на консолях.