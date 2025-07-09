Российские ученые из Smart Engines разработали искусственный интеллект, способный распознавать данные с российских паспортов со скоростью 125 изображений в секунду на сервере без графического процессора. Это в 2,5 тыс. раз быстрее, чем квалифицированный оператор, которому требуется 20 секунд на ввод данных одного паспорта. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров рассказал «Инку», что компания работает над подобными решениями последние 10 лет.

«Результатом этой работы стал ряд уникальных российских технологий, которые позволяют добиваться высочайших скоростных характеристик нейросетей без использования GPU. При этом мы никогда не жертвуем качеством распознавания в угоду скорости. Так, для того чтобы превзойти человека по производительности в тысячи раз мы разработали нейросетевую архитектуру «Да Винчи». В ней мы реализовали наши наработки по сверхкомпактным квантованным нейросетям — 4,6-битные сети, нейросети с преобразованием Хафа, и методы синтеза обучающих данных», — отметил он.

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В компании добавили, что новая версия снизила ошибки распознавания на 26%, особенно на изображениях низкого качества, и улучшила обработку рукописного текста на 11%. Точность считывания данных выросла для карт иностранцев на 52%, разрешений на проживание — на 22%, полисов ОМС — на 15%, свидетельств о рождении — на 11% и СНИЛС — на 10%. Технология протестирована на 64-ядерном процессоре AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX с использованием датасета MIDV-2020.

Система интегрирована в работу 10 из 13 системно значимых банков, сотовых операторов, ФНС, РЖД и аэропорта Шереметьево. Smart ID Engine включен в реестр российского ПО Минцифры и совместим с отечественными ОС, включая Linux и «Аврору».