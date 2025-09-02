Развертывание в России стратосферных платформ, обеспечивающих связь 5G и способных заменить космические системы вроде Starlink, может стартовать в 2027 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра авиационно-космических технологий Фонда перспективных исследований (ФПИ) Ян Чибисов.

Unsplash

Испытания оборудования на уже созданной платформе запланированы на 2026 год.

ФПИ сотрудничает с одним из ведущих операторов мобильной связи, который проявляет интерес к созданию локальных зон покрытия, прежде всего в малонаселенных районах. По словам Чибисова, даже один стратостат с оборудованием способен обеспечивать связь для управления беспилотниками или для геологической партии.

Он подчеркнул, что проект решает две задачи: тестирование космической аппаратуры 5G в условиях, близких к космическим, и создание полезного объекта для практического применения.

Главное преимущество таких платформ перед спутниками — возможность круглосуточного покрытия в одной зоне, что на порядки дешевле спутниковой связи.

Ранее в Томской области прошли первые в России летные испытания демонстрационной системы спутниковой связи 5G. Испытания проводились с борта летающей лаборатории на базе самолета ТВС-2МС, выступавшего в роли атмосферного аналога спутника. Система обеспечила управление пятью беспилотниками через линию связи 5G, поддерживаемую наземным пунктом управления, который отвечал за фидерную передачу данных и контроль системы.