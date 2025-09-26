Yandex B2B Tech составила руководство по минимизации рисков при создании и внедрении ИИ-агентов на базе больших языковых моделей. Оно основано на внутренних разработках компании. В документе содержатся рекомендации для разработчиков, которые помогают держать ИИ под контролем и снижать угрозы безопасности, показывая предпринимателям и ИТ-специалистам, как не допустить «самостоятельного захвата» бизнес-процессов искусственным интеллектом. Подробности — в распоряжении «Инка».
ИИ-агенты — это программы, которые могут действовать без участия человека, позволяя компаниям автоматизировать многоэтапные задачи. По данным аналитической компании Gartner, к 2028 году 15% повседневных рабочих решений будут приниматься автономно с помощью ИИ-агентов (с 0% в 2024 году), а 33% корпоративного ПО будут включать такие технологии (с менее 1% в 2024 году).
Руководство охватывает защиту ключевых компонентов ИИ-агентов, включая генеративные модели, модули и базы знаний, с акцентом на предотвращение уязвимостей из-за автономности этих программ.
Среди рекомендаций ключевыми являются следующие:
«ИИ-агенты — это новый этап развития искусственного интеллекта. Если обычные ИИ-модели просто отвечают на запросы, то агенты способны самостоятельно действовать в цифровой среде. <…> Поскольку агенты опираются на данные от пользователей, среди которых могут быть и злоумышленники, существует набор рисков, на которые нужно обращать внимание при их разработке и внедрении», — отметил директор по безопасности платформы Yandex Cloud Евгений Сидоров.