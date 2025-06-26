Роскачество, совместно с АНО «Цифровая экономика» и Минцифры разработало стандарт качества цифровой трансформации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Документ направлен на унификацию принципов и подходов к цифровизации компаний, обеспечивая максимальную пользу от внедрения цифровых решений.

Основная аудитория стандарта — малый и средний бизнес, но его рекомендации применимы к любым предприятиям, независимо от их размера и сферы деятельности.

Стандарт выделяет шесть ключевых этапов цифровизации: оценка и анализ текущего состояния, стратегическое планирование, определение ключевых ресурсов, реализация запланированных мер, оценка результатов и их совершенствование. Особое внимание уделено кадровой политике, способствующей эффективной трансформации.

«Важным приложением к стандарту стала методика самооценки качества цифровой трансформации для организаций. С ее помощью лидеры компаний в формате „вопрос — ответ“ смогут определить текущий уровень готовности к цифровой трансформации, выявить области для улучшения, а также разработать шаги для дальнейшего развития», — добавили в Роскачестве.