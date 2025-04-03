Агентство AI INFLUENCE открыло на российском рынке бизнес по созданию цифровых лидеров мнений, бренд-авататров и виртуальных копий реальных людей, сообщили «Инк.» в пресс-службе компании.

Фото: Unsplash

Там отметили, что агентство станет первым в категории full-AI в России и сфокусируется на создании кастомных продуктов категории А+ для бизнеса (B2B), а также предложит инновационные модели монетизации для частных лиц (B2C).

В компании рассказали, что хотят сделать виртуальных персонажей «живыми, узнаваемыми и влиятельными».

Ранее американский сервис HeyGen представил новую функцию для создания продающих видео в социальных сетях с помощью ИИ-аватаров. . Компания разработала библиотеку из сотен виртуальных персонажей, которые помогают создавать вертикальные рекламные ролики в стиле пользовательского контента.