Участники альянса в сфере ИИ и ассоциации «Финтех», среди которых Сбер, Альфа-Банк, Т-Банк и ВТБ, объявили о создании клуба для разработки первой в России методики оценки финансовых эффектов от искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Сбера.

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Всего в инициативе участвуют 17 компаний. Они также займутся разработкой рекомендаций, совершенствованием регулирования ИИ, обменом опытом и управлением рисками в финтех-отрасли.

Первый заместитель председателя правления Сбера, председатель наблюдательного совета альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин подчеркнул, что методика станет стратегически важным шагом.

«Она задаст стандарты эффективности, обоснованности и масштабируемости технологических решений. Клуб станет площадкой для обмена опытом, совместной работы над управлением рисками и формированием практик устойчивого внедрения искусственного интеллекта», — отметил он.

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Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский добавил, что российский финтех остается лидером, чьи решения копируются за рубежом. «Технологии — основа будущего роста, а внедрение инноваций — наша ключевая задача», — сказал он.