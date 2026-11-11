Минэкономразвития до середины февраля 2027 года должно подготовить предложения по запуску нового инвестиционного цикла в России. Ведомство разработает сквозные и отраслевые меры, направленные на увеличение вложений в основной капитал. Такое поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал по итогам стратегической сессии по инвестиционному климату.

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До подготовки предложений профильные министерства должны оценить динамику инвестиций и выявить факторы, сдерживающие их рост в шести отраслях: транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и туризме.

Кроме того, правительство расширит Национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В нее добавят два направления — «Платформенная экономика» и «Транспорт». Минэкономразвития, Минтранс и Агентство стратегических инициатив должны сформировать рабочие группы и подготовить соответствующие дорожные карты до 15 февраля 2027 года. Для платформенной экономики ответственными назначены Минэкономразвития и АСИ.

Мишустин также поручил обновить дорожные карты по действующим направлениям национальной модели, рассчитанной до 2030 года. В частности, блок «Трудовые нормы» дополнят анализом практики применения закона о платформенной экономике.

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Еще одно поручение Минтруду и Минэкономразвития — подготовить до конца февраля поправки в Трудовой кодекс, которые разрешат оформлять документы о прохождении инструктажей по охране труда в электронном виде. Использовать для этого можно будет платформу «Работа в России» или информационную систему работодателя с автоматической передачей данных на государственную платформу.

Минюст и Минэкономразвития до конца декабря должны проработать с Верховным судом законопроекты о закреплении прав и обязанностей медиатора в судопроизводстве, а также о доступных процедурах принятия обеспечительных мер в поддержку арбитража.

Отдельно правительство займется инвестиционным климатом в регионах. Минэкономразвития и АСИ при участии комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» подготовят рекомендации по внедрению дорожных карт национальной модели на региональном уровне. В них включат лучшие практики для субъектов с низкими показателями в национальном рейтинге инвестиционного климата.

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