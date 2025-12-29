Центробанк России готовится запустить новый сервис, позволяющий вносить наличные деньги через банкомат любого банка на счет клиента в любом другом банке. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью ТАСС.

Freepik

Реализация этой функции запланирована на ближайшее время, хотя конкретная дата не называется. Технология будет работать через Систему быстрых платежей (СБП), что позволит существенно расширить функциональные возможности банкоматов по всей стране. В настоящее время пополнение счетов через банкоматы возможно только с использованием карты банка-эмитента.



По словам Аллы Бакиной, Центробанк совместно с участниками рынка планирует расширять возможности для безналичных расчетов. В планах регулятора — развитие сервиса онлайн-платежей в бюджет для бизнеса и внедрение технологии QR-presented. Эта технология позволит покупателям самостоятельно генерировать персональные QR-коды для оплаты на кассе вместо сканирования кодов, предоставляемых магазинами.



В середине декабря президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать информацию о переводах, осуществляемых через Национальную систему платежных карт и Систему быстрых платежей.

