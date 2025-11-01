С 1 января 2026 года в России вступают в силу новые правила, разрешающие гражданам заселяться в гостиницы не только по общегражданскому паспорту, но и по альтернативным документам. Согласно информации на сайте правительства, таким правом наделяются владельцы водительских удостоверений, заграничных паспортов и военных билетов.

В кабмине пояснили, что эта инициатива направлена на существенное упрощение и ускорение процедуры регистрации для постояльцев.

«Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса», — отмечается в документе.

Реализацию технической стороны проекта поручено обеспечить МВД: информационные системы ведомства должны будут в онлайн-режиме проверять подлинность предъявленных водительских прав через базы данных Госавтоинспекции.

До введения этих поправок официальный перечень документов для регистрации в средствах размещения был строго ограничен и включал лишь паспорт гражданина России, свидетельство о рождении (для лиц до 14 лет) или временное удостоверение личности.

Параллельно развивается и цифровой формат идентификации личности. По информации Минцифры, в ближайшей перспективе россияне получат возможность использовать для этих целей сервис «ГосДоки» в мобильном приложении «Госуслуги», где будет генерироваться специальный QR-код.

Как уточнили в ведомстве, эта функция станет доступной для отелей спустя пять месяцев после официального вступления в силу соответствующего постановления правительства. При этом использование QR-кода будет исключительно добровольным и не отменит альтернативы предъявлять традиционные бумажные документы.