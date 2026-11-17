Организатор инвестиционных раундов BITL приобрел АО «Раундс» — владельца лицензии оператора инвестиционной платформы. Сделка состоялась в октябре 2026 года. На базе купленного юрлица BITL намерена запустить собственную площадку для размещения сделок pre-IPO, займов и других инструментов привлечения капитала. Бренд Rounds и домен rounds.ru останутся у прежних владельцев — АО «ОТС-Платформа».

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До сделки BITL организовывала инвестиционные раунды через сторонние платформы, отвечая за подготовку компаний и привлечение инвесторов. Теперь она сможет самостоятельно проводить размещения и принимать средства. По словам управляющего партнера BITL Павла Бурова, покупка лицензии позволит компании объединить все этапы сделки на одной площадке. В перспективе BITL намерена развиваться в инвестиционный банк для компаний роста и создать собственного брокера.

BITL участвовала в привлечении средств для Meat_Coin (170 млн руб.), ХСкаут (450 млн руб.), Visiology (200 млн руб.) и «Самолет Плюс» (825 млн руб.). На платформе Rounds при ее участии размещались «Бери Заряд» (750 млн руб.), OSNOVA Tech и РБТ. Компания также сотрудничала с Zorko, «Потоком» и Lender Invest.

В BITL рассчитывают, что собственная платформа упростит проведение раундов для эмитентов и участие в них для инвесторов. Сделки будут собраны в одном месте, а пользователи смогут изучать предложения и документы без регистрации на нескольких площадках. Компания планирует использовать базу Rounds, которая насчитывает более 60 тыс. пользователей.

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Платформа Rounds работала с 2021 года и за пять лет провела более 30 инвестиционных раундов на общую сумму свыше 2,5 млрд руб. Среди наиболее известных проектов — «Бери Заряд» и CarMoney. О прекращении инвестиционной деятельности компания объявила 19 июня 2026 года. В Rounds объясняли решение изменением структуры рынка: отдельные сегменты оказались слишком небольшими для устойчивой работы самостоятельных площадок. Дополнительным фактором стал рост расходов на соблюдение требований регулятора. Компания заявляла, что закрытие не связано с финансовыми трудностями или претензиями надзорных органов.

После остановки инвестиционной платформы команда Rounds сосредоточилась на информационно-аналитическом сервисе для частных инвесторов. Он собирает предложения с разных площадок и помогает изучать условия сделок. Основатель Rounds Антон Утехин назвал продажу оператора BITL продолжением сотрудничества двух команд, ранее вместе работавших над несколькими размещениями. Бренд и IT-инфраструктура Rounds остались у прежних владельцев. Компания продолжит развивать аналитический сервис и сотрудничать с инвестиционными платформами, в том числе с новой площадкой BITL.

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