АО «Раундс», оператор инвестиционной платформы Rounds, 19 июня 2026 года направило инвесторам официальное уведомление о прекращении деятельности, следует из уведомления, имеющегося в распоряжении «Инк.». Договоры с пользователями расторгаются 29 июня. За пять лет через платформу прошло более 30 инвестиционных раундов на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Компания входит в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России и заявляет о лидерстве по объёму сделок среди платформ своего сегмента (OTC).

Rounds

Закрытие не связано с финансовыми затруднениями или регуляторными претензиями. Команда охарактеризовала решение как осознанную смену бизнес-модели.

«Мы не прощаемся — ждём вас в нашем новом сервисе TickerBox, идея которого в том, чтобы создать новые стандарты доверия на рынке привлечения инвестиций в России. Мы учли весь наш прошлый опыт работы. Это витрина активных сделок всего российского private equity и pre-IPO рынка на инвестиционных платформах», — сообщается на сайте Rounds.

За время работы Rounds реализовал несколько инструментов, ранее не представленных на отечественном рынке краудинвестинга: сделки через брокеров, онлайн-создание SPV и юридических лиц, привлечение институционального капитала. Среди знаковых сделок — pre-IPO CarMoney, компании, впоследствии разместившей акции на Московской бирже, и раунд для сети зарядных станций «Бери заряд!».

Команда не ликвидируется, а переходит в новый продукт — TickerBox. С юридической точки зрения оба актива принадлежат АО «ОТС-Платформа». В отличие от Rounds, TickerBox не является оператором инвестиционной платформы и не проводит сделок самостоятельно: сервис позиционируется как маркетплейс-агрегатор, аккумулирующий в едином каталоге активные предложения с российских инвестплатформ — Rounds, Zorko, ВТБ Регистратора и других.

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На момент запуска каталог включает 53 эмитента и 23 активные сделки. По замыслу создателей, агрегаторный формат должен решить проблему фрагментированности рынка, где инвестору сейчас приходится мониторить каждую платформу отдельно.



Закрытие Rounds показывает более широкую тенденцию на рынке краудинвестинга: по мере консолидации отрасли специализированные платформы ищут новые форматы монетизации экспертизы. Переход от роли оператора сделок к роли информационного агрегатора снижает регуляторную нагрузку и позволяет охватить весь рынок, а не только собственный пайплайн. Насколько такая модель окажется устойчивой — покажет спрос на платную аналитику со стороны розничных инвесторов в private equity.

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