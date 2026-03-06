В 2025 году лидерами по росту номерного фонда стали Казань, Санкт-Петербург и Сочи, при этом увеличение наблюдалось в разных сегментах гостиничного рынка — от апарт-отелей до пятизвездочных объектов, сообщили «Островок» и Hotel Advisors на бизнес-конференции «Ориентир» в Москве 26 февраля. Подробности — в распоряжении «Инка».

Vojtech Bruzek, Unsplash

Наиболее динамичным стал рынок Казани: номерной фонд классических отелей вырос на 10%, при этом особенно активно увеличивалось предложение пятизвездочных (+22%) и четырехзвездочных гостиниц (+15%). Апарт-отели прибавили 10%, а гостевые дома показали рекордный прирост — сразу +27%.

В Санкт-Петербурге рост отмечался в апарт-отелях (+25%), гостевых домах (+37%) и бюджетных категориях без звезд и с одной–двумя звездами (+25%). Сочи демонстрировал активное развитие премиального сегмента: число пятизвездочных отелей увеличилось на 17%.

Калининград показал прирост в категориях без звезд и с одной–двумя звездами (+22%) и гостевых домов (+21%). В Екатеринбурге наиболее заметно увеличились апарт-отели (+44%), во Владивостоке — гостевые дома (+35%), а в Сириусе лидировали бюджетные отели без звезд, одна и две звезды (+23%) и малые гостевые дома (+22%).

В Москве рост классических отелей в 2025 году был сравнительно умеренным (+3%), но при этом продолжает активно расширяться сегмент альтернативных форм размещения: гостевые дома прибавили +17%, апартаменты — +15%, а апарт-отели — +12%.

Прошлый год стал временем заметных изменений в гостиничном рынке, отметил Сергей Данильченко, сооснователь и руководитель Hotel Advisors. Девелоперы все чаще инвестируют в форматы с быстрым выходом на рынок и гибким управлением загрузкой. Апарт-отели и небольшие объекты требуют меньших затрат и лучше реагируют на колебания спроса, при этом открытие классических четырех- и пятизвездочных отелей продолжается благодаря высокому интересу гостей к качественному сервису и инфраструктуре.

Одновременно меняются и предпочтения гостей. По данным сервиса «Островок», в 2025 году вырос спрос на отели более высокого уровня: наибольший рост показали четырехзвездочные отели (+32%), трехзвездочные объекты прибавили +26%, а пятизвездочные — +12%.

Примечательно, что туристы подбирают размещение под конкретную поездку, а рынок должен предлагать разнообразные форматы, отметила Ксения Безбородова, руководитель команды развития бизнеса Островка в СЗФО, Восточной Сибири и Республике Беларусь.

В этом году Международный женский день подарил россиянам сразу три выходных подряд вместо привычных двух, что побудило многих отправиться в короткие поездки. Наибольшей популярностью пользуется Сочи: туристов привлекают мягкий климат, а также широкий выбор отелей с SPA-зонами и подогреваемыми бассейнами.

Кроме этого, российский туристический рынок переживает появление нового тренда, который эксперты называют туризмом для ментального здоровья. Все больше людей путешествуют не ради экскурсий или развлечений, а чтобы восстановить психическое и эмоциональное равновесие.

В прошлом году в России заметно выросла популярность яхтенного туризма: все больше туристов предпочитают отдых на воде, хотя инфраструктура пока не успевает за растущим спросом. По данным РСТ, за последние три года интерес к яхтенным путешествиям вырос более чем вдвое.

