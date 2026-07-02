С 1 сентября в России изменятся правила налогового вычета по долгосрочным сбережениям. В него включат взносы по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, а гражданам, которые копят деньги в пользу детей, увеличат предельную сумму учитываемых расходов.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Базовый лимит вычета на долгосрочные сбережения составит 400 тыс. рублей в год. Если гражданин перечисляет деньги по соответствующим договорам в пользу ребенка, предельную сумму можно будет увеличить до 500 тыс. рублей. Повышение коснется детей до 18 лет, а при очном обучении — до 24 лет.

В вычет войдут страховые взносы по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным начиная с 1 января 2025 года. Договоры, оформленные в 2025–2026 годах, должны действовать не менее пяти лет. Страховку можно оформить в свою пользу либо в пользу членов семьи и близких родственников.

Сумма возврата будет зависеть от размера внесенных средств, применимого лимита и ставки НДФЛ. Сам вычет уменьшает доход, с которого рассчитывается налог, поэтому гражданину вернут не всю сумму взносов, а соответствующую ей часть ранее уплаченного НДФЛ.

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Изменения закреплены федеральным законом № 418-ФЗ от 17 ноября 2025 года. Документ переносит вычет по долгосрочному страхованию жизни из категории социальных в систему вычетов на долгосрочные сбережения и распространяет новые правила на налоговые периоды начиная с 2025 года.

Власти рассчитывают, что новые правила сделают долгосрочное страхование жизни привлекательнее и подтолкнут россиян чаще использовать такие договоры для накоплений. Повышенный лимит даст семьям с детьми возможность учитывать больше расходов, однако воспользоваться им получится только при соблюдении требований к сроку договора и другим условиям вычета.

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