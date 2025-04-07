По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России за первый квартал 2025 года сократилось на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,5 млн дал. За аналогичный период 2024 года этот показатель равнялся 44,3 млн дал. В тоже время спрос на винную продукцию опережает производство.

Согласно отчету РАТК, в первом квартале 2025 года производство спиртных напитков крепостью выше 9% снизилось на 20,7%, до 19,5 млн дал, тогда как в тот же период 2024 года этот показатель составлял 24,6 млн дал.

По данным аналитиков, объем производства водки сократился на 22,7%, до 12,8 млн дал, коньяка — на 25%, до 1,4 млн дал, а ликеро-водочных изделий — на 9,2%, до 3,5 млн дал. В категории «другие спиртные напитки», к которой относятся виски, ром и другие, падение составило 23,2%, до 1,6 млн дал.

Максимальное сокращение производства отмечено в категории слабоалкогольных напитков — на 94,4%, до 288,3 тыс. дал. По данным РАТК, это связано с перераспределением напитков из этой категории в бродильные.

Показатели производства плодовой алкогольной продукции сократились на 89,6%, с 3,4 млн дал до 356,8 тыс. дал. Кроме того, в январе–марте 2025 года в России произвели виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом только 45 тыс. дал (-64,3%), без этилового спирта — 21,1 тыс. дал (-76,3%).

В РАТК объяснили снижение объемов производства ростом ставок акцизов и МРЦ, которые увеличились с 1 января 2025 года.

Единственными категориями, которые показали рост, были тихие и игристые вина. Этот сегмент показал рост на 11,5%, до 8,3 млн дал, и на 15,6%, до 3,6 млн дал, соответственно. Однако производство ликерных вин в январе–марте 2025 года сократилось на 15,7%, до 346,2 тыс. дал.

В то же время к концу февраля 2025 года продажи российского вина в стране выросли более чем на 20% год к году, а по отдельным каналам сбыта — почти вдвое.

Результаты опроса розничной сети SimpleWine показали, что около 54% российских потребителей положительно относятся к вину отечественного производства, а 73% респондентов уверены, что они могут конкурировать с иностранными брендами. Максимальная сумма, которую покупатели готовы заплатить за хорошее российское вино, составляет 2,4 тыс. руб. за бутылку.

По данным Simple (куда входит SimpleWine), в первом квартале 2025 года зафиксирован прирост продаж российского вина на 92% год к году в ресторанах и гостиницах. Продажи через винотеки за этот же период увеличились на 57%, а в розничных сетях — на 28%.

По данным Luding Group, на февраль 2025 года доля российского вина на рынке увеличилась год к году на 3,13%, до 60,3%, доля тихих вин — на 8,16%, до 56,8%, а игристых — снизилась на 0,72%, до 71,5%.

По мнению руководителя WineRetail Александра Ставцева, российские потребители переключились на локальные вина, поскольку импортные стали стоить дороже. Это произошло после того, как в августе 2024 года правительство РФ повысило ставку на вино из недружественных стран до 25% (но не менее $2 за 1 л) против 20% от таможенной стоимости товара ранее.

По мнению исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, снижение конкуренции из-за уменьшения присутствия импортных вин может негативно сказаться на развитии отрасли в долгосрочной перспективе. Эксперт также отметил, что российские виноделы не успевают удовлетворить растущий спрос, что ведет к росту цен на отечественную продукцию.

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Нехватка российского вина, особенно в массовом сегменте, уже сказывается на продажах, говорят в Ladoga. По данным этой алкогольной компании, в целом по рынку с начала 2025 года продажи игристых вин снизились на 34,5%.